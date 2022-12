Az önkormányzat takarékossági programja a polgármesteri hivatalt is érintette. – Az elmúlt pár hónapban – amióta azt bevezettük – a városházán 59 százalékkal csökkent a fogyasztás az előző évhez képest, ez óriási eredmény. De ezzel a csökkentéssel együtt is négyszer annyiba kerül az energiaszámlánk, mint amennyi korábban volt – mutatott rá energiaválságból fakadó helyzetükre Nemény András. Az önkormányzat 2021– 2022-ben még 20 forint alatt jutott a villamos energiához. Az új szerződés szerint 2023- ban kilowattóránként nettó 251,86 forintot fizetnek, ez a korábbi díj mintegy tizenháromszorosát jelenti.

– Ez egy akkora nagyságrend, amit egy város nem tud kigazdálkodni: Szombathelyen több, mint 4 milliárd forinttal többet kell fizetnünk az energiáért, mint a tavalyi évben. Az iparűzésiadó-bevétel 8,5 milliárd forint, amiből lejön a 3 milliárd forintos szolidaritási adó, így 5,5 milliárd forintról beszélünk, amiből a kapott normatívákon kívül az összes feladatunkat kellene megoldanunk – hangsúlyozta.

A szombathelyi önkormányzatnál a jövő évi költségvetés tervezésekor úgy számolnak: 1–1,5 milliárd forintot megspórolnak, az ingatlanértékesítésekből bevételhez jutnak, s bíznak a kormányzati segítségben is. A polgármester szerint elég lenne az is, ha a szolidaritási adónak egy részét nem kellene befizetni.

Felvetésünkre, hogy a Szova Nzrt.-nél tervezett ingatlaneladásokkal a Fidesz–KDNPfrakció tagjai szerint a városvezetés a családi ezüst után az aranyat árusítja ki, Nemény András úgy reagált: minden cégtől bekérte a listát, melyek azok a vagyonelemek, amik a kötelező feladatellátáshoz szükségesek, és melyek nem. A Szova esetében pedig egy újabb levélben kérték felbecsülni, hogy likviditási gondoknál mely ingatlanokat lehetne értékesíteni.

– Nyilván a Szova nehéz helyzetben van a kötvényteher és a hulladékgazdálkodásból elmaradt korábbi mértékű bevétel miatt is. Az ott dolgozóknak ugyanakkor az a fontos, hogy legyen meg a bérük – összegzett a politikus. Kérdésünkre, terveznek-e hitelfelvételt, a polgármester úgy nyilatkozott:

– Sok település már most is folyószámlahitelből működik. Szombathely gazdálkodása nagyon szoros, és csak végső esetben fogunk a folyószámlahitel-felvétellel élni, ami azért nem kedvezőtlen. Eddig hitelmentes a város, és szeretnénk, ha ez a lehető legtovább így is maradna.