A Magyar Posta még október végén döntött arról, hogy az energiaárak drasztikus drágulása miatt országszerte szünetelteti több posta működését. Az Európát sújtó szankciós energiaválság miatt ugyanis egyre több ország és egyre több vállalat vezetett be rendkívüli takarékossági intézkedéseket, és ez alól a posta sem jelentett kivételt - emlékeztettek a közleményben. Mint írták, a Magyar Posta számára kiemelt feladat a lakosság részére a legmagasabb minőségű postai szolgáltatások nyújtása, ezért a bejelentést követően a társaság új vezetése az érintett önkormányzatok vezetőivel az elmúlt időszakban konstruktív tárgyalásokat folytatott számos jelenleg szünetelő posta mielőbbi újranyitásáról. Tájékoztatásuk szerint a megbeszéléseken a települések polgármestereivel részletes megállapodás született arról, hogy a Magyar Postát is érintő radikális energiaköltség-növekedést - a vállalat belső, valamint más területeit is érintő hatékonyságnövelésén túl - hogyan és milyen módon tudják közösen kezelni az egyes szünetelő posták vonatkozásában.