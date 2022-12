Ilyet még nem látott: fürdőkádból, vécékagylóból, hűtőszekrényből épített járgányokkal száguldottak a Vadásánál

Igazán különleges rendezvényre is sorkerült idén júliusban. A hatodik Vadása Derbit rendezték, amelyet rengeteg érdeklődőt vonzott. Az indulók idén is beleadtak mindent, ötletesebbnél ötletesebb járgányokkal vágtak neki a domboldalnak. A jelmezek és a körítés is része volt a versenynek, így fergeteges hangulat kerekedett a szombati délutánon a Vadása-tónál. A képzeletnek semmi sem szabhatott határt.