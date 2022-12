A zenekar közleményt adott ki:

„Fájó szívvel, de betegség miatt kénytelenek vagyunk lemondani a csütörtöki szombathelyi koncertünket:-((

Az új dátum 2023.04.06., ahová az eredeti dátumra vásárolt jegyek is érvényesek lesznek. Amennyiben nem megfelelő számotokra az új időpont, január 02-án este nyolc óráig vissza tudjátok váltani a jegyeket.

Nagyon sajnáljuk, hogy kénytelenek vagyunk eltolni a „Lesz, ami lesz” újrajátszó koncerteket, de ugyanazzal a lendülettel rohanunk neki a rokkolásnak, ahogy azt a következő napokban is tettük volna.

További részleteket a tixától kaptok majd ímélben, addig is éljen a rokk, találkozunk április 6-án!” Carson Coma