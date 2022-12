A sajátos nevelési igényű gyermekekről gondoskodni legalább akkora kihívás mint a tehetséget kibontakoztatni – fogalmaz Rozmán László, a Sárvári Tankerület vezetője, majd beavat az előzményekbe. A Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek három évvel ezelőtt nyílt új telephelye, iskolája a városban. Már akkor mutatkoztak jelek arra, inkább előbb mint utóbb az óvodai feladatellátásra is szükség lesz. Nyár elején, a szakértői vélemények birtokában, világossá vált: nem lehet tovább várni, hiszen a szombathelyi és a rumi, sajátos nevelési igényű gyermekekre specializálódott intézmény is megtelt. – Június elején rendkívüli átszervezésekkel belekezdtünk a munkába, és csodálatos összefogásnak lettünk tanúi. Mindenki az ügy mellé állt, a Klebersberg Központtól kezdve a hatóságokon át Maruzsa Zoltán államtitkárig, aki augusztus utolsó napjaiban engedélyezte a feladatellátást. Sikerült a semmiből kialakítani a melegítőkonyhát is, és egy igazán jó szakmai csapat szerveződött – mondja.

Elsőre szóra feladta nyugdíjas kényelmét és jött Somogyi Dezsőné, mindenki Ica nénije is, aki 42 évet töltött a pályán, és azt mondja: mindig csak segíteni akart másokon. Két perce sincs még a csoportszobában, de az egyik kisgyermek már az ölében, a másiknak kendőt igazít a nyakába, a harmadiknak előkerít valami játékot.

– Látják milyen szép? – mutat kifelé menet a kézzel készített adventi kalendáriumra a tankerületi igazgató. Az ablakokat befedte a műhó, a gyógyszeres szekrényen pedig ott csücsülnek a manók. Aztán hozzáteszi: - Advent van, ilyenkor fogékonyabbak vagyunk a szépre és a jóra, de mi igazából augusztus óta úgy érezzük, kegyelmi állapotban vagyunk.