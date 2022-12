A kápolnában Dr. Szalai Gábor büki plébános minden csütörtökön tart misét szép számú résztvevővel, és a Szent Kelemen Plébánia időről időre szervez ide koncertet, irodalmi estet is. A plébános úgy fogalmaz: a kápolna reneszánszát éli, mert akkoriban is nagy élet volt, amikor a megépült, úgyhogy nem a hozzá köthető az aktivitás, bár kétségtelen, hogy a Covid-járvány óta – ő másfél éve szolgál itt – ismét gyakoribbak a programok. Mivel a kápolna ökumenikus, más felekezet is hozhatna ide programot, de nincs tudomása arról, hogy lennének ilyenek.

- Az ökumenikus kápolnát Jezierski Lászlóné Kati néni építtette, aki 1992-ben települt haza az Egyesült Államokból. Az volt a célja, hogy a Bükfürdőn pihenők ne csak a testük, hanem a lelkük is gyógyuljon, felüdüljön – hallottuk Dr. Galiotti Csabánétól, aki közeli ismerőse volt Kati néninek, akinek (mint templomépítőnek) egyébként még II. János Pál pápa is üdvözletét küldte a 80. születésnapján.

2003-ban adták át az ökumenikus kápolnát

Forrás: Szendi Péter

Dr. Galiotti Csabánétól azt is megtudtuk, hogy Jezierski Lászlóné 1996 decemberében hozta létre az Ökumenikus Kápolnáért Alapítványt más alapítókkal (a büki római katolikus és az evangélikus egyházközséggel, valamint a Büki Gyógyfürdő Rt-vel) karöltve. 2003. október 25-én adták át a kész épületet, 2004-ben került bele orgona, 2005-ben harang. Dr. Galiotti Csabáné kiemelte: az országban ez az egyedüli olyan kápolna, ami nem egyházi, hanem alapítványi fenntartású. Harminc millió forintba került, amelynek jelentős részét Kati néni állta. 2004-ben az orgona átadásán Döme György játszott rajta, aki ma már orvos-biológus a soproni kórházban. Édesanyjával, Döme Györgynével kezdeményezték, hogy legyenek karácsonyi koncertek a kápolnában, akkor kérték fel férjét, Dr. Galiotti Csabát is, hogy verseivel színesítse az estek műsorát.

Dr. Galiotti Csaba úgy adja elő a verseit, mintha ott írná

Forrás: Szendi Péter

Dr. Németh Sándor, Bük polgármester elmondta, hogy a kápolna működését a városi önkormányzat évi százötvenezer forinttal támogatja, most pedig hősugárzókat helyezett el benne, hogy meleg legyen a programok idején, mert egyébként nincs fűtése az épületnek. Októbertől áprilisig csütörtökönként 16 órakor, áprilistól októberig 19 órakor vannak benne misék.