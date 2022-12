A Magyar Posta október végén az energiaárak drasztikus drágulása miatt döntött úgy, hogy több postahivatal működését szünetelteti. Az intézkedés miatt szombathelyi, acsádi, bobai, bucsui, bükfürdői, csehimindszenti, egyházashollósi, egyházashetyei, horvátzsidányi, kemenesmagasi, kemenessömjéni, nagysimonyi és nemesbődi postákat is ideiglenesen bezártak. Szerdán a Magyar Posta azt tudatta: „(...) a társaság új vezetése az érintett önkormányzatok vezetőivel az elmúlt időszakban konstruktív tárgyalásokat folytatott számos jelenleg szünetelő posta mielőbbi újranyitásáról”. Ez alapján kérdéseket küldtünk a társaság sajtó osztályára, várható-e, hogy januárban bármelyik érintett vasi postahivatal kinyisson, mire közölték: a Magyar Posta vezetése az önkormányzatokkal még folytatja a tárgyalásokat, jelenleg további információt nem áll módjukban megosztani. Több polgármestert is felhívtunk, hogy megtudjuk, számítanak-e pozitív fordulatra.

Kemenesmagasiban a képviselő-testület decemberben határozott arról, hogy a postahivatal fenntartásának emelt rezsidíját átvállalná az önkormányzat – tájékoztatott Sebestyén Zoltán polgármester, aki hozzátette: több mint 900-an laknak a faluban, ezért fontosnak tartják, hogy legalább napi négy órában működjön a posta.

A kemenessömjéni önkormányzat rezsiköltségre és bérleti díjra összesen havi 25 ezer forintot kér a Magyar Posta Zrt.-től az épületrészért, ahol a postahivatal hétköznaponként két órát tartott nyitva. Ezért is meglepte a falu vezetését, hogy a társaság intézkedése a kemenessömjéni postát is érintette – erről Kurucz Attila polgármester beszélt. Hozzátette: az épületet a TOP Plusz „Élhető falu” programjában elnyert forrásból is felújítják. - Csaknem hatszázan élnek a településen, főként az idősebbek veszik igénybe a postai szolgáltatást. Nem várható el sem tőlük, sem másoktól, hogy kizárólag utalással és online módon intézzék ügyeiket – emelte ki a kemenessömjéni polgármester, aki nem kertel: miután a képviselő-testület felhatalmazta, mindent megtesz annak érdekében, hogy ismét kinyisson a posta a faluban.

A postahivatal épületére vonatkozóan 2050-ig kötött ingyenes használatra szóló megállapodást a bobai önkormányzat és a Magyar Posta – ezt már Somogyi Ákostól, Boba polgármesterétől tudtuk meg. Ennek ellenére itt is ideiglenesen zárva tart a postahivatal, pedig több szomszédos településről – Kispiritről, Nagypiritről, Nemeskocsból és Kamondról - is többen ide jártak. Készpénzt is sokan csak itt tudnak felvenni: most kénytelenek ezt is a mobilpostánál intézni – erről is beszélt Somogyi Ákos. A településvezető nem tud pozitív fordulatról az ügyben, ám mint mondta, az új hírek hallatán, tájékozódnak a lehetőségekről. Nincs új fejlemény a bükfürdői posta újranyitása kapcsán sem - ezt pedig dr. Németh Sándor, Bük polgármestere erősítette meg kérdésünkre.