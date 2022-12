Kismarton/Eisenstadt December 15-én, csütörtökön 19.30-tól a kismartoni Esterházy-kastélyban tartják meg a hagyományos Pannon Gálaestet. Az Esterházy-koncertsorozat év végi gálaestjén Ferry Janoska tradicionálisan érzelmes, modern lendülettel átitatott és szórakoztatóan eredeti dallamait hallhatják a zenész és a klasszikus, a világ- és a popzene területéről hívott barátai tolmácsolásában.

A kismartoni Esterházy-kastélyban is lesznek adventi programok

Lakompak/Lackenbach December 16–17-én, pénteken és szombaton 14.30-tól karácsonyi sütikészítésre hívják a lakompaki Esterházy-kastélyba a sütemények rajongóit, akik kekszeket és aprósüteményeket készíthetnek. A program végén mindenki hazavihet egy finoman illatozó karácsonyi süticsomagot.

Vasdobra/Neuhaus am Klausenbach December 17–18-án, szombaton és vasárnap a vasdobrai Tabor-kastély adventi vására nemcsak változatos gyerekprogramokat, de kézműves portékákat (kerámiák, ékszerek, karácsonyi díszek, kovácsoltvas áruk, tájjellegű specialitások, fatermékek és natúrkozmetikumok) is kínál. Az előttünk álló hétvégén 14–20 óra között kovácsbemutatóval, kézműveskedéssel és zenés attrakciókkal készülnek a látogatóknak. Városszalónak/Stadtschlaining December 18-án a Schlaining-kastély lovagtermében kézműveskedéssel és felolvasással várják a gyermekeket – nekik varázslatos kastélytúrákkal is készülnek 14–16.30-ig. Bécs Az osztrák főváros karácsonyi vásárára gondolva a legtöbbeknek a városháza előtti tér, a schönbrunni és Belvedere-kastély, a Liechtensteinkerti palota és a Szent István-székesegyház környékén található árusok jutnak leginkább az eszébe.

Bécs azonban ennél jóval több ünnepi látnivalót kínál. Hirschstetten virágoskertjében a „Karácsony a világ körül” mottójú 2022-es karácsonyi kiállításon Stani, a gnóm világ körüli utazását kísérhetjük figyelemmel. Utazása során különféle karácsonyi hagyományokat ismer meg a világ számos tájáról. A bécsi egyetem kampuszán található karácsonyi falu ötven standdal mutatkozik be a látogatóknak, és hívja őket az osztrák régiók, a kultúra és az életöröm megismerésére és megtapasztalására – teszi mindezt az ország minden részéről meghívott kézművesek által. A Prater téli piacán egészen január 8-áig várják vidámparki elemekkel, kulináris élményekkel és élőzenével azokat, akik karácsony elmúltával sem szeretnének lemondani a téli hangulatról, az ünnep örömeiről.