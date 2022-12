A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót követően az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások, továbbá a vállalkozásokba delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok, ellenőrző testület munkájáról, valamint az önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról szóló beszámolókat is elfogadták.

A városrészi önkormányzatok is beszámoltak 2022. évi tevékenységükről. Ebből kiderül, hogy rendszeresen üléseztek, megtárgyalták a településrészen történteket, az aktuális helyi kérdéseket, feladatokat, problémákat, a felújítási lehetőségeket, a városrészi utak állapotát és a városrészi rendezvények szervezését. Véleményezték Szentgotthárd Város Önkormányzatának egyes napirendjeit is, például a város költségvetését. Idén is tartottak, illetve rendeznek még hagyományőrző és egyéb kulturális programokat valamennyi városrészen.

Dr. Sütő Ferenc ifjúsági, nemzetiségi és egyházi ügyek tanácsnoka az idei év tevékenységéről tájékoztatott, emellett elfogadták a képviselő-testület 2023. évi munkatervét, ez alapján folyik majd a munka a következő évben. A költségvetési rendelet módosítására is sor került, ennek indoka az önkormányzati működés állami támogatásának folyósítása, a népszámlálás lebonyolításával kapcsolatos finanszírozás folyósítása, és a pályázatokkal kapcsolatos működési és felhalmozási kiadások átcsoportosítása.

Az energia-megtakarítási intézkedési terv teljesüléséről szóló I. beszámolót is megvitatták a képviselők. A november elsején életbe lépett intézkedési terv több pontja is eredményre vezetett és sikerült megtakarítást elérni. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a döntéshozatalkor jónak tűnő intézkedések módosítása is előfordulhat, ha a csökkenő hőmérséklet azt indokolttá teszi. A képviselő-testület tapasztalatgyűjtést javasolt az országban hasonló nagyságú településeken működő biomassza távfűtőművekről.

Döntöttek a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról, és jóváhagyták a parkolási közszolgáltatási szerződést is. Eszerint a következő öt évben is a SZET Szentgotthárdi Kft. üzemeltetni a szentgotthárdi fizető parkolási rendszert. Elfogadták az Ifjúsági Tanács 2022. munkájáról, valamint az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról szóló előterjesztést is. A beszámolóhoz kapcsolódóan a képviselő-testület köszönetét fejezte ki a helyi ifjúsági tanács tagjainak az elvégzett munkáért.

A háziorvosi ügyeleti ellátást a Morrow Medical Zrt. látja el hosszú évek óta Szentgotthárdon és a környező településeken. A jelenlegi szolgáltatási szerződés megszűnik év végével és egy újat kötnek a felek január elsejével. Mivel az egészségügyi ellátórendszer megújításához kapcsolódó intézkedések jövőre az ügyeleti ellátást is érintik majd, az új szerződést csak 2023. június 30-ig kötik meg azzal, hogy amennyiben július elsejétől az állam vagy az állami mentőszolgálat nem tudja biztosítani az ellátást Szentgotthárdon és térségében, a szolgáltató 2023 végéig látja majd el a feladatot. Az ülés utolsó napirendjeiként ingatlanügyekről tárgyaltak, majd Dr. Klósz Beáta, a Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezetője a Egészségfejlesztési Iroda idei évi munkájáról tartott rövid tájékoztatót.