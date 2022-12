A Tesla alkotóinak egész estés előadása a klasszikus családi musicalek hagyományát követi. A slágerek és a táncprodukciók mellett kilencven négyzetméteres LED-falra vetített animációk és látványos jelmezek teszik még emlékezetesebbé az előadást – tudtuk meg az Agora honlapján is közzétett ajánlóból. A főbb szerepekben Papp Attila, Magyar Viktória, Ragány Misa, Mikola Gergő, Medvezérként pedig a sárvári születésű, Vas megyéhez több szálon is kötődő Savanyu Gergely is látható.

A produkció létrehozásában stratégiai partner a Soproni Petőfi Színház (Savanyu Gergely is ennek a társulatnak a színművésze), a Magyar Természettudományi Múzeum és a Re-Production tánckar is. – Állatos darabot eddig még nem írtam, de mindig nagyon szerettem volna. Agyar, Azuka, Szerafina és a többiek – a Vadak ura karaktereire komoly munka és minőségi játék dalokat írni – olvasható a musical dalszövegírójának, Müller Péter Sziáminak a nyilatkozata az Agora honlapján.

Egressy Zoltán író pedig úgy fogalmazott: „Felnőtteknek is szóló mesét írni az igazság kereséséről, a szeretetről, az elfogadásról, lehetőség szerint érdekes figurákat teremteni, és azokat életre kelni látni nagy boldogság (…).” Bemutató: január 7-én 18 órától a sportházban.