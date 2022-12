Helyi közélet

Még a szarvasuk is bejáratos az Ostffyasszonyfán élő grófi család kastélyába

Nem mindennap lát vendégül minket egy grófnő, akinek szarvasa bejáratos a kastélyba, így talán nem is akkora meglepetés, hogy olvasóink körében is népszerű volt az írásunk. Nagy volt a nyüzsgés, amikor az ostffyasszonyfai Niczky-kastélyban, a Schallenberg család rezidenciáján jártunk áprilisban. Marianna Schallenberg grófné hat kutyájával és szarvasával, Hubertusszal osztja meg héthektáros életterének csaknem minden szegletét. Közösen várják a hétvégéket, amikor a ház ura és Mariannáék három gyermeke is hazaérkezik a maga családjával.