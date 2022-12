Szeplőtelen Fogantatás ünnepe volt csütörtökön, a Jurisics tér közepén álló Szűz Mária-szobornál este négy kórus énekelt. Gyula atya, ahogy tavaly, úgy az idén is arra kérte a Kőszegi Római Katolikus Plébánia területén működő énekkarokat, hogy legyenek együtt aznap este, énekükkel tegyék szebbé a közös Mária-köszöntő imádságot.

– Tavaly ilyenkor még nem volt kész a plébánia. Akkor azt mondtam az imádság végén, hogy jövőre, december 8-án találkozzunk újra ugyanitt. Ígértem, hogy meglepetéssel is készülünk. Már akkor megfogalmazódott, hogy a plébánia udvarán betlehemet építünk – mondta el kérdésünkre a plébános. Azt már a kertészmérnök végzettségű Németh Norberttel mesélték, hogy a kialakítást együtt gondolták ki.

A szobrok Lengyelországból érkeztek – 24 darabos szoborcsoport a klasszikus betlehemi figurákkal, a Szent családdal, a pásztorokkal, a három királlyal –, mohát, kavicsot, sziklakerti követ szereztek be, hiszen tájjellegű alkotást szerettek volna természetes anyagokból. „Szezonális” lett a betlehem – most karácsonyi hangulatú a hét fényfüzérrel ellátott fenyővel –, de állandóra szeretnék, diorámásra, épületekkel, háttérrel, ami majd a fenyőket helyettesíti. – Az év legsötétebb napjai vannak most, és még megyünk bele a sötétségbe. Krisztus születése nem véletlenül esett a legsötétebb napokra. Ő hozza el nekünk a fényt – tette hozzá az atya. A betlehemet bárki megnézheti: a plébániai fogadóórák idejében – szerdán és pénteken 16 és 18 óra között, valamint csütörtökön 8 és 11 óra között – lesz látogatható.

Forrás: Tóth Kata

A csütörtöki betlehemszentelésre szeretet-vendéglátással készültek a plébánián. Gyula atyának sorban gratuláltak a hívek, ő könyvekkel köszönte meg a kórustagok szolgálatát – néhányukkal szót váltottunk. Az egyikük úgy nyilatkozott: kinyílt előttünk a plébánia, hatalmas élmény volt, amikor a nyugdíjas pedagógusok klubjával végigjárhatták a megújult épületet. Dr. Kósa Csabáné Székely Orsolyának nagybátyja volt dr. Székely László apátplébános, az egyházmegye elismert papja.

Ő azt mesélte: a gyermekkorát jóformán a kőszegi plébánián töltötte. – Amit Gyula atya másfél év alatt épített, az maga a csoda, hiszem, hogy a nagybátyám odaföntről látja ezt a csodát. Dr. Bariska Istvánné már a plébános érkezése előtt elhatározta: ha segítséget kér, tőle kap majd. Ő azt emelte ki, Németh Norberttel együtt milyen szeretettel, nyitottsággal közelednek mindenkihez. Dr. Virág Mária gyógyszerész pedig úgy nyilatkozott Perger Gyuláról: az Istentől kapott talentumát jól kihasználó egyéniség, akinek az esztétikai érzéke is kiemelkedő. Búcsúzóul áldott, szép ünnepet kívántak.