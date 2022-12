Márta nénivel a közelmúltban átadott Maráci Megállóban találkozunk. Az épület egyik helyiségében vasi és országos értékeket bemutató interaktív tárlat várja látogatókat, a másikban kézműves kuckót rendeztek be, ahol Márta néni igazán otthon érzi magát. Gyönyörű kézműves csodák vannak itt, a hangulat ünnepi, ebben nagy része van az asszonynak, aki tizenegy éve Esztergomból költözött Felsőmarácra.

-A lányom kis pesti lakását cserélte el egy 1933-ban épült felsőmaráci parasztházra, amit az elmúlt években felújítottunk. Én Esztergom központjában laktam, nem gondoltam, hogy valaha is eljövök onnan. Amikor a lányom nekem szegezte a kérdés, hogy jössz velem vagy maradsz, a költözés mellett döntöttem - meséli Márta néni, aki annak idején férfiszabónak tanult, de a női ruhák elkészítésével is könnyedén boldogul. Nem is beszélve a hímzésről, amit korábbi munkahelyén tanult meg profi szinten Esztergomban, a pszichiátriai betegek otthonában.

- Amikor ide költöztünk Felsőmarácra, szinte azonnal próbálkoztam, hogy egy kis kézműves közösséget hozzak össze a helybeliekből. De két hónapig hiába jártam szombatonként a faluházba hímezni, nem csatlakozott senki. Esztergomi barátaim azzal biztattak, hogy nyugodj meg, Márti, el fogsz te még ott harapózni. Szerencsém volt, mert közben a közfoglalkoztatási programban vállalhattam munkát, így jobban megismerhettem a falubelieket - mondja az asszony, aki arra is vállalkozott, hogy az idősek napjára bevásárló táskát készített mindenkinek, de volt olyan év is, amikor a nemzeti színű lobogót is ő varrta Felsőmarácnak március 15-ére.

A Maráci Megállóban kialakított kézműves kuckó nagy álom volt, Tóth László polgármester is fantáziát látott benne. Időközben elindult az úgynevezett Szakkör is varrással, hímzéssel. - Innen mindenki élményekkel tér haza. Kéthetente jövünk össze, de én bármikor segítek, igény szerint. Nagyok az unokáim, ráadásul nem is itt élnek, így én a szabadidőmet örömmel áldozom a falura, mert a hímzést, varrást nagyon szeretem.