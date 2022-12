Korábban beszámoltunk róla, szinte elfogyott az aszfalt az út széléről a megnövekedett kamionforgalom miatt. Több évtizede vártak már az itt lakók a beruházásra: a Magyar Közút több mint 227millió forintot fordított az 5,8 kilométer hosszú és 5,1 méter széles út rendbetételére – ehhez összesen 8400 tonna aszfaltot használtak fel. A hivatalos átadón ott volt Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője, Böröcz Miklós, a Magyar Közút vasi igazgatója, továbbá az érintett települések polgármesterei: Horváth Ildikó Lócsról és Németh Sándor Bükről.

- A megye egyik legrosszabb útja volt a lócsi bekötőút, amelynek felújítására a kormány Magyar falu programja adott lehetőséget. Ezzel a térségben egy évtizedek óta vart beruházást fejezhettünk be idén – hangsúlyozta Ágh Péter, majd hozzátette: örömteli az is, hogy szinten kormányzati támogatásból teljes egészében megújult a Csepreg es Bük közötti út, amelyre a locsi út rávezet. Ezentúl Lócs kapcsán meg kell említeni azt is, hogy az egykori iskolaépület felújítására is jutott a programból. - A háború es a szankciós politika miatt nehéz helyzetben van kontinensünk, igy az ilyen fejlesztéseket különösen meg kell becsülnünk – mondta az országgyűlési képviselő.