– Felemás év volt 2022. A koronavírusos időszak után nagyon fellendült a turizmus. Ezt a hatást megyénkben is éreztük – kezdi az évértékelést dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke. – A szektor nagy része újult erővel vágott neki az évnek. Az emberek vágytak már az utazása, vágytak arra, hogy kimozdulhassanak. A karantén alatt a figyelem a természet felé fordult. Sokan kirándultak, kerékpároztak, túráztak az Őrségben, a Kőszegi-hegységben. Azt tapasztaltuk, hogy az aktív pihenésre most is van igény. Új szegmenssel bővült a megye turizmusa. Aztán, ahogy belecsaptunk a nyári főszezonba, azt vártuk, hogy jó évet zárunk. Bizakodhattunk abban, hogy a forgalom – a vendégéjszakák száma, a pénzköltés nagysága – eléri a 2019-es csúcsévet. Ősszel azonban láttuk gyűlni a viharfelhőket.

A magas energiaárak soha nem látott nehézség elé állították a szektort. Október környékén a szereplők részéről elindult egy útkeresés, megoldást kellett keresni a folyamatos működésre. A fürdők és a wellness-szektor energiaintenzív, azaz itt hatványozottan meglátszódik az áram és a gáz árának emelkedése. Dr. Kondora Bálint a nehézségek ellenére is optimistán tekint a jövőbe. A szövetség a pandémia alatt személetet váltott. Elsősorban a helyieket szeretnék megszólítani: fedezzük fel közösen megyénk értékeit! – Vas megye ezer kincset rejt, rengeteg felfedezésre váró attrakciónk van – folytatja a szakember. – Nekünk az a feladatunk, hogy felhívjuk ezekre a figyelmet. Nálunk, helyben a teljes turisztikai kínálat megtalálható. Vannak gyógyés termálfürdőink, wellness-szállodák, fürdőzésre is alkalmas tavaink. Az Őrség, a Rábamente, a Kőszegi-hegység az aktív kikapcsolódást kedvelők számára a legjobb terepek. A Vasi-Hegyhát térsége pedig egész évben kínál programokat.

Mindezek mellett pedig a kulturális lehetőségeket is szeretnénk bemutatni. A vendéglátóhelyeket, a borászatokat bemutató térképes kiadványunkat frissítjük és online formában is elérhetővé tesszük. A partnerszervezetek is együttműködnek a munkában. Talán ezzel segíthetjük a már említett nehézségekkel küzdő szektort. Dr. Kondora Bálint kiemeli: megyénkben több, jelentős fejlesztés is történt, illetve újak is elkezdődhetnek. Sárváron ötcsillagos szálloda épül, Bükfürdőn pedig a tervek szerint tavaszra készül el a településrész Fő terének átépítése. Csákánydoroszlón már működik a Vízivándor Látogatóközpont, Őriszentpéteren pedig egy kilátót szeretnének felállítani. Az is a megyénkre irányítja a figyelmet, hogy az őriszentpéteri Pajta étterem idén megkapta a rangos Welcome and Service Award elismerést.

– Az uniós források megnyílásával a jövőben a Rábán – Szentgotthárd és Körmend térségben – jelentős beruházások indulhatnak el – teszi hozzá dr. Kondora Bálint. – A folyó ezen szakasza még igazán vadregényes és felfedezésre váró. A kajak-kenu szövetséggel együttműködve készültek el a tervek, amelyeket a nyáron mutattunk be a nagyközönségnek. Mindent összevetve kijelenthető, hogy nagyot léptünk előre az elmúlt öt évben. A munka azonban korántsem állhat meg, mert mindig vannak újabb és újabb tervek, ötletek.