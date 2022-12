A Vármegyéről vármegyére című műsor 2023. január 2-án kezdődik, legalább kétszáz része lesz, és már az első száz epizódban Vas megye is érintett. Kérdésünkre V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos, az adásszéria ötletgazdája felidézte, hogy az elmúlt években három sorozatot indítottak – Mi, magyarok; Hiszek egy hazában; elindultam szép hazámból címmel –, ezeket könyv alakban is megjelentették, magyar, angol és német nyelven is, most készül a spanyol változata.

- Az új sorozat időszerűségét vagy apropóját az adja, hogy a magyar országgyűlés úgy döntött, hogy 2023. január 1-től az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományait követve, a demokrácia nemzeti karakterét erősítve a közigazgatás alapvető területi egységét újra vármegyének nevezik, mint ahogy így volt ez 1949-ig az államalapítás óta – mondta a miniszterelnöki biztos.

– Azonban úgy gondoljuk, hogy ez nem csak közigazgatási kategória, hanem a közös táj, a születési hely, a közös szokások, az ételek, italok, a tájszólás közös identitást is formálnak. Létezik vasi, zalai, békési habitus, életérzés. Mi ezt akarjuk megerősíteni akkor, amikor az újonnan induló rádiósorozatban ezekből közösen elmesélhető történetekből válogatunk. Így a Vas Vármegyei Értéktárból bekerülnek a „Fekete bég” családi fészke – Nádasdy-vár, az Évezredes örökség – szeres településszerkezet, Batthyány Lajos mártír miniszterelnök ikervári emlékének ápolása, Tanulékony, engedelmes munkás – Muraközi ménes, Ezeréves kötelesség – a legbátrabb falu című részek.

A Vármegyéről vármegyére című műsort az új évben mindig reggelente a fél hetes hírek után hallhatják az érdeklődők a Kossuth Rádióban. A főcímzenét „Csipkefa bimbója kihajlott az útra” kezdetű népdalt, a Csík zenekar játssza, hogy a vármegye szó hivatalosságát – V. Németh Zsolt megfogalmazásában – lekerekítse egy kicsit. A történeteket maga a főszerkesztő, Gadácsi János írta, a narrátor Vecsei H. Miklós színművész.