Az Ocho Macho kioldotta a Covid miatt behúzott fékeket, és nagy lendülettel idén visszatért a nagy színpadokra, új dalokat írnak a jövőre esedékes 20. jubileumra. A frontemberüket, Kirchknopf Gergőt kértük összegzésre, és az ünnepi készülődésről kérdeztük.

Gyönyörű szép évünk volt, újra játszottunk országszerte a fesztiválokon, a Velencei tónál rendezett EFOTT-on kiemelt idősávban léptünk fel. Jó érzés visszatérni, új helyszíneket meghódítani, kétszer voltunk például a Mátrában is. Ősszel koncerteztünk Budapesten az A38 hajón, keressük a jubileumi koncertünk helyét is – mondta az énekes, akitől azt is megtudtuk, hogy az újonnan készülő dalok közül néhányat már ez év végén megjelentetnek online felületeken, és talán megszólalnak a december 30-án újraéledő Ocho Macho Illegál évzáró és előszilveszteri bulin is, az MMIK aulájában. Voltak tévés felvételeik, amelyek a Petőfi TV-n mentek, Kirchknopf Gergő pedig decemberben a DunaTV-ben lesz látható a „Csináljunk fesztivált!” műsorban.

Tavaly, amikor az évszázad dalát keresték, én a Quimbytől az Ajjajjaj-t adhattam elő. Idén is meghívást kaptam, egy duettet fogok énekelni, teljesen más stílusban, ami egy nagy kaland és zenei kirándulás részemről. Ősszel heti négy napom ment el a tévés munkára, húzós időszakon vagyok túl, sok zenei tapasztalatot és új kapcsolatot szereztem, nagyon élveztem – mesélte.

A karácsonyi készülődésről szólva az énekes elmondta, minden évben el szoktak utazni a családjával, idén azonban itthon maradnak, kislánya, Lola tízéves, már kapiskálja, hogyan megy a „jézuskázás”, szereti még a mesét, hogy titokban érkeznek meg az ajándékok, de már megvan, hogy anyu és apu hozza, és bevonják a fenyőfa feldíszítésébe.

Tudja, hogy nincs Mikulás, de azért kitette a csizmáját az ablakba, hátha mégis van, és mi tettünk bele ajándékot, egy szép noteszt, amit azért akart, hogy beleírhassa rendszerezve a dolgait, és mondtuk neki, hogy látod, a Mikulás meghallotta, hogy mit szeretnél. Ez a két világ határán való lebegés teszi most különlegessé számunkra az ünnepeket – fogalmazott Gergő, hozzátéve: - Szerencsések vagyunk, hogy ilyen gyerekünk van, ilyen lélekkel.

A „huppogás” révén közismert énekest a karácsonyi menüről is megkérdeztük, kiderült, hogy nem állnak neki 4-5 fogásnak, fontosabb az együttlét, és egyszerűen csak olyan ételeket készítenek, amiket szeretnek.

Amíg élt az édesanyám, mindig sonkás palacsintát készített franciasalátával, és a feleségem Verosz olyan rendes, hogy most ő készíti el, ez az ünnepi ételem, közben anyura is tudok gondolni. Két darab elég belőle. A hideg franciasaláta mellé forró rizst is rakok, és a tányéromon lévő háromféle ételből próbálok egy-egy picit tenni a villámra, persze nem fér rá, és akkor a lányok nevetnek. Ők egyébként a friss rántott húst szeretik krumplipürével, a húslevesbe pedig csirkemájat kérek, attól lesz ünnepi. Nincs túlcicomázva nálunk a karácsony – osztotta meg velünk Kirchknopf Gergő. Az ünnepek alatt a családjával egy kisebb utazást tesz, meglátogatják Győrben a keresztgyermekeiket.