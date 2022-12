Az asztalok nagy részén előre megvásárolt épületekkel dolgoznak, de vannak olyan részletek is a terepasztalokon, amelyek kézzel készülnek. A modellépítésnek elég nagy rajongótábora van, így kínálat is akad mindenféle miniatürizált emberből, járműből, épületből – sőt még kutyából vagy tehénből is. A klubban jelenleg harmincan vannak, többen közülük a kiállításon is részt vesznek mint állomásfőnökök vagy forgalomirányítók. A gyerekek már az első napon láthatóan nagyon élvezték a miniatűr világot.