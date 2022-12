KONCERT

SZOMBATHELY A Végállomásban december 23-án, pénteken a hagyományos karácsonyi rockbulin ezúttal a Mokka és az Evilution Rock Band varázsol igazi ünnepi hangulatot. Kapunyitás 20 órakor. Ugyanitt december 27-én, kedden a jövőre 30 éves Anima Sound System, Dj Palotai és DJ Urban Vinyl búcsúztatja az évet. Kapunyitás 20 órakor. Az Anima Sound System, az első hazai elektronikus tánczenekar 1993-ban alakult, így jövőre ünnepli 30. születésnapját. A szombathelyi formáció pályafutását külföldi turnék, világsztárokkal való együttműködések jelzik és számtalan emblematikus dal, milliós nézettségű videók; sok díjat, elismerést is kaptak. Legnagyobb erősségük a táncoltatás, az energikus koncertek és a művészi bátorság. Időről időre képesek megújulni, feladni a már bevált, megszokott sémákat és valami egészen újba kezdeni. Idén megjelent legújabb albumuk a Szomnakuno, amelyet a Magyar Zene Házában mutattak be. Az albumon szereplő Öltöztessél fehérbe című daluk kisfilmjét beválogatták a Berlin Music Film Awards Best Narrative kategóriájának döntőjébe. A filmen olyan neves szakemberek dolgoztak, mint Kostil Luka és Mazzag Izabella rendező, valamint Gothár Márton, az Aranyélet című filmsorozat vágója.

A klip néhány hete elnyerte a 6. Magyar Klipszemle legjobb rendezés díját is. A zenekart idén Fonogram díjra is jelölték. Az évzáró koncerten több új és régi dal is megszólal: az új album számai mellett olyan emblematikus Anima-slágerek is felcsendülnek, mint a 68, a Hajnal volt, a Crossroads, a Tedd a napfényt be a számba vagy a rég játszott Romano Funk. A koncert előtt és után Urban Vinyl és fő attrakcióként Dj Palotai táncoltat. December 28-án, szerdán egy igazi táncos mulatságon mozoghatják le a rajongók karácsonyi menüt a Végállomásban. Egy fergeteges ska buli keretében érkezik a helyi Kugler, a budapesti The Lubricators és a zalagereszegi Pocket Fox. Nyitás 20 órakor. December 29-én, csütörtökön a szokásos szombathelyi hardcore szeánsz kerül megrendezésre a Végállomásban. A Savaria Colonia Hardcore fesztiválon színpadra lép a Social Free Face, a Tisztán A Cél Felé Egerből, az xEscalatex, a vegan straight edge Veszprémből, a 90-es évek hardcore-ját hozzák, de aktuális mondanivalóval, a Hopeium-Szivacs (DSAW, Liberal Youth), a Halott Kígyók, egy igazi „szintér” zenekar (ilyen a post-punk, ha Szeged, Csorna és Szombathely összefog), és a Liberal Youth újra Ildivel (Trottel).

A Bohémban december 26-án, hétfőn Ripoff Raskolnikov és Nagy Szabolcs exkluzív karácsonyi koncertjét rendezik meg. Kapunyitás 18 órakor, kezdés 20 órakor. Ripoff Raskolnikov 18 éves korában nekivágott a világnak, utcazenészként járta az európai országokat. Dalszerzői munkájában egyre nagyobb szerepet kapott az amerikai folklórban gyökerező dalszerzői attitűd, ami Bob Dylan vagy akár Tom Waits zenéjét is meghatározza. Szuggesztív játékát és különleges színpadi megjelenését először 1987 novemberében láthatta a hazai közönség. Rendszeresen jelentkezik stúdióanyagokkal, a Small Worlds és az Odds and Ends című albuma komoly elismerésekben részesült. Dalai érzelmesek, Ripoff egyedi hangvételben szól szerelemről, szenvedélyről, veszteségről, de szól a szépre való törekvésről, az élet minél teljesebb megéléséről is. Az Agora – Művelődési és Sportházban december 28- án, szerdán 19 órakor Ossian-nagykoncert lesz. Vendég: Rudán Joe Akusztik.

SZENTGOTTHÁRD Memphis Mega Disco lesz december 25-én, vasárnap 22 órától a színház alulájában. A nosztalgiabuli, amelynek társszervezője a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, már régóta tervben volt, a programra 25 év felettieket várnak. Három dj lép fel: Lada, Meky és Simi.

KARÁCSONYVÁRÓ

SZOMBATHELY A Székesegyházban a püspöki szentmisét Krisztus születésének ünnepén Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök celebrálja december 25-én, vasárnap délelőtt 10 órakor. Aznap éjjel pedig dr. Székely János megyéspüspök tartja az éjféli misét. A Petőfi-telepen Pásztorjáték lesz december 24-én, szombaton 16 órakor lesz a Jézus szíve templomban (Halastó utca 37.). A helyi gyerekek előadásában megelevenedik Jézus Krisztus születése, azaz a „szenteste”. December 24-én, szombaton 22 órától szentmise veszi kezdetét, amit Domonkos atya, szalézi szerzetes, a Sorokmajori Jézus Szíve Templom káplánja fog bemutatni. A szentmisét követően a szomszédos közösségi házban szeretetvendégség. Oladon a Batthyány-templomban a Jézuska-várás 15.30 órakor kezdődik. KŐSZEG A hagyományos Jézuska-váró filmvetítést – Minyonok: Gru színre lép – december 24-én, szombaton 14 órakor a KÖSZHÁZ-ban tartják. Este a Jézus szíve templomban éjfélkor kezdődő szentmisén emlékeznek meg Krisztus születéséről. A plébánia udvarán kialakított betlehem a két ünnep között, január 2-áig a plébániai fogadóórák idejében látogatható.

KŐSZEGFALVA Elővételezett éjféli szentmise lesz december 24-én, szombaton 22 órakor.

VASKERESZTES A római katolikus templomban december 24-én, szombaton 15.15-kor Jézuska-váró műsor lesz.

ÉVZÁRÓ BULIK

SZOMBATHELY Az Agora Művelődési és Sportházban Music Moments előszilveszteri buli lesz december 30-án, pénteken 19 órától. Fellépnek: Koós Réka, Varga Viktor, Tunyogi Bernadett, Egyházi Géza, Fogarassy Bernadett, Fritz Éva, Czető Roland, valamint a Gonda Music Band. Zenei vezető: Gonda László. Az MMIK-ban az Ocho Macho tart előszilveszteri bulit december 30-án, pénteken az Illegal Fesztivál 20 órakor nyitja meg a kapuit. A Fő téren december 31-én, szombaton 22 órától „Csavard fel a szőnyeget!” címmel rendezik meg a városi szilveszteri bulit hagyományos módon zenével, utcabállal, pezsgővel. Az ünneplőket és az újévet Szombathely MJV Önkormányzata és a szervező AGORA Szombathelyi Nonprofit Kft. köszönti. A mulatság hajnalig tart, és lézershow-val várják a nagyérdeműt.

KIÁLLÍTÁS

KŐSZEG A Hotel Irottkő aulájában a kőszegi Csók István Művészkör Egyesület adventi jótékonysági tárlata tekinthető meg 2023 februárjáig. Virágudvar (Táblaház u. 11.). Helyi kézműves termékeket és különleges dekorációkat kínálnak a kőszegi Virágudvarban. Az Advent a natúrparkban, ahogy mi szeretjük… kiállítás és vásár december 23- áig 10–18 óráig látogatható.

SZÍNHÁZ

SZOMBATHELY A Weöres Sándor Színház a városi takarékossági intézkedésekkel összhangban átmenetileg bezárt, januárban nem fogadja a közösséget. Az Antigoné iskolákban vendégszerepel, új próbafolyamat is kezdődik.