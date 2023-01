Az Őrálló kilátót a Templomszeren építik fel, az Árpád-kori templom alatti területen, a középkori téglaégető közelében, amely abszolút autentikus helyszín. -Bár korábban több területet is megvizsgáltunk, végül egyértelműen ezt a helyszínt gondoltuk a legalkalmasabbnak. Páratlan kilátás nyílik majd a Szala-patak völgyére és Őriszentpéterre, emellett az Árpád-kori Szent Péter templomot is egy teljesen új perspektívában fedezhetik fel a látogatók - mondta Őr Zoltán, majd arról is tájékozatott, hogy a terület nem az önkormányzaté, hanem a katolikus egyházé, így előzetesen egyeztetésekre és együttműködési megállapodás aláírására volt szükség, de az egyház abszolút támogatólag állt a fejlesztéshez.

Forrás: Szendi Péter

-A 22 méter magas faszerkezetű kilátó anyagaiban is hű az őrségi építészethez, és komplett turisztikai attrakciót kínál majd az ide látogatóknak. Kiépül egy tanösvény, az egykori várárok közelében pedig kis fahíd készül. Lesznek pihenőrészek asztalokkal, padokkal. Kerékpárosok számára is ideális és bejárható lesz a terület, vízvételi lehetőséget és vizesblokkot is építünk, emellett szervízpont is létesül a biciklis túrázóknak. A kilátó szervesen illeszkedik a már meglévő túraútvonalakhoz, például ahhoz, amelyik Keserűszerről indul. A tervezett információs táblán pedig a környék kerékpáros és gyalogosan megtehető túraútvonalairól adunk tájékoztatást - ismertette a részleteket a polgármester.

Az Őrálló kilátóval a történelmi hagyományokat is felidézik annyi különbséggel, hogy ezúttal nem őrző-védő jelleggel lehet majd kémlelni a környéket, hanem turisztikai célzattal lehet gyönyörködni a páratlan szépségű tájban. Merthogy a kilátás pazar lesz, az egészen biztos, hiszen az őriszentpéteri önkormányzat a Nemzeti Park Igazgatóságával karöltve szimulálta, vagyis drónok segítségével már előzetesen feltérképezte a területet.

-Az engedélyeztetési és kivitelezési tervek előkészülte után jön a közbeszerzés, az építkezés optimális esetben nyár végén, ősz elején indulhat el - zárta szavait Őr Zoltán.