A speciális filmfesztivál megálmodója, szíve, lelke, motorja Fábián Gábor – a szombathelyi székhelyű Magyar Speciális Mozgógép Egyesület megalapítója, elnöke –, aki filmes szakemberként legalább annyira fontosnak tartja a filmkészítés közösségteremtő erejét, mint az alkotás folyamatát, amely pedig a személyiség kiteljesítéséhez, az önazonosság megerősítéséhez járul hozzá. És akkor megint a nyolcas, megint a végtelen: az önazonos, a világban otthonos személyiség jó hatással van a közösségre – és viszont: a közösség ugyancsak hozzájárul a minél teljesebb emberi élethez. Az emberi méltóság átléséhez. Hiszen erről van szó.

Fábián Gábor az értelmi fogyatékkal élők zsirai otthonában kezdte el azt az álmodást, amelyből mára a szó legszebb értelmében mozgalom kerekedett, a speciális filmes műhelyeknek bemutatkozási lehetőséget nyújtó, a szakmai fejlődés igényét felkeltő, évente megrendezett fesztivál pedig konferenciával, pódiumbeszélgetéssel, koncerttel kibővített, többnapos nemzetközi eseménnyé vált. Nem véletlen, hogy a zsirai képszínház (mert az is volt) esendő, törékeny, mégis nagyon erős madarait nem felejti, aki látta őket. Ahogy az sem véletlen, hogy anno Törőcsik Mari teljes lényével Fábián Gábor és az ügy mellé állt. Sőt az sem véletlen, hogy a 8. filmfesztivált követő nagyszabású gála (a maga nemében az első) az Angyali vidékek című régi Fábián Gábor-film képsoraival kezdődött. Ez az a forrás, amely mára tengerbe ömlő folyammá terebélyesedett.

Katartikus pillanatokban nem volt hiány a professzionálisan megszervezett gálán – amely megkoronázta az évet

Fotós: Vincze András

A filmfesztiváloknak évek óta Budapest, a terézvárosi Eötvös 10 ad otthont (tényleg azt). A gála pedig azért kapott helyet éppen az Uránia moziban, mert az SZFE – Rátóti Zoltán rektor – fantáziát lát a speciális filmezésben. Hoppál Péter pedig – még a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkáraként – a gála megnyitását is vállalta. (A Magyar Speciális Mozgókép Egyesületnek fontos támogatója a minisztérium, ahogyan elődje, az Emmi is az volt.) – „Csak az számít, ami a szívünkben marad.” Ezt a mondatot Márai Sándor hagyta ránk – mondta az államtitkár, azzal folytatva, hogy Márai gondolata az idők távolából „kulturális örökségünk színességéről és az értékek mélységéről üzen”. Ehhez a színességhez és mélységhez hozzátartozik a speciális film is. Varsányi Ferenc filmrendező, forgatókönyvíró, producer, egyetemi tanár – a szakmai zsűri tagja – köszöntőjében azt a pillanatot idézte föl, amikor egyszer úgy esett, hogy a médiatanács díját ő adta át egy fesztiválzárón.

Az Magyar Speciális Mozgókép Egyesület elnöke és a frissen életműdíjas Vass Sándor Sancy az ünnepségen

Fotós: Vincze András

Azt a boldogságot, amely a díj átvételére a segítőjük társaságában színpadra lépő speciális filmes műhely alkotóiból áradt, soha nem felejti el. Örömmel vállalta a zsűrizést is. Úgy látja: a speciális filmfesztivál „komoly evolúción” ment át az elmúlt években. Nemcsak a kategóriák bővülését és a pályamunkák számát, hanem a minőséget tekintve is nagy a fejlődés, ráadásul mára valóban nemzetközivé vált az esemény. A szakmai zsűri munkájában a filmes szakemberek mellett gyógypedagógus, pszichológus – dr. Radványi Katalin főiskolai tanár – és speciális filmes alkotó – Szabó Bianka – is részt vett; ez is hagyomány. A gála megrendezését Fábián Gábor mindenekelőtt a találkozás, az „együtt lenni jó” élményének megtapasztalása okán tartotta fontosnak – és azért, hogy mindenki, aki hozzátette a magáét ennek az ügynek a sikeréhez, megérezze a figyelmet, megkapja a személyre szóló köszönetet.

A 8. speciális filmfesztivál nagydíját a Szombathelyi Speciális Filmes Csoport Illúzió című kísérleti alkotása kapta. Professzionális kategóriában Luca Tornatore Upside Down című mozija a nagydíjas. A különdíjasok között ott van Rum-Kastély és a szentgotthárdi intézmény műhelyének filmje. Először hirdettek életműdíjasokat: Kiss Ferencet (Peresznyéről) és Vass Sándor Sancyt (Püspökladányból). Díjazták a speciális filmezésnek teret adó intézmények vezetőit. A Segítő díjat ezúttal Sarlainé Albert Lívia filmesműhely-vezető, terápiás munkatárs (FÉHE, Szombathely) kapta. Fábián Gábor nem pihen: új év, új álmok. Májusban például megint dunántúli szemle, a második: Szombathelyen. Hát akkor köszönet, ezért is.