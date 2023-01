A közelmúltban szép alkalomra gyűltek össze a csepregi Gondozási Központ lakói, az ápolók, valamint a családtagok, hogy együtt köszöntsék fel Teri nénit a kilencvenkilencedik születésnapja alkalmából.

Az ünneplésen két lánya is részt vett, akik az unokák számos jókívánságait, üdvözletét is elsorolták, majd puszit is adtak a nevükben. Zétényi Irén, az idősotthon vezetője idézte fel Teri néni mozgalmas életét, a város nevében pedig Horváth Zoltán polgármester az ajándékok átadása után kívánt további szép, és örömökben gazdag további éveket.

Fotós: Dr. Tarsoly Adam