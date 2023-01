A gátba nagyobb átmérőjű leeresztőcsövet helyeztek el, automatizálták és távvezérléssel látták el a vízszintszabályozó rendszert. Az eddig elvégzett munkálatok értéke 545 ezer euró, amelyre a Szlovén Vízügyi Igazgatóság biztosított fedezetet a klímaváltozási alapból. A tó megújítása azonban még nem fejeződött be, hiszen a lecsapolt tófenékről el kell távolítani mintegy 50 ezer köbméternyi iszapot. A tavaly októberre tervezett kotrási munkálatok azonban elakadtak, hiszen nincs szektorok közötti megállapodás arról, hogy hova lehet lerakni a Bakónaki-tóból kiszedett üledéket, ami a környezetvédelmi engedély szerint eltávolítható a tóból, a lerakáshoz viszont külön engedély szükséges. A tó átlagos mélysége körülbelül 2 méter, de helyenként eléri az 5 métert is. Felülete mintegy nyolc hektár. A felújított gáton azonban megközelíthetővé vált egy új idegenforgalmi látványosság. Az Éld meg a természetet című projekt keretében Dobronak község a tónál lévő korábbi víztornyot madármegfigyelő állomássá alakította át, amely kilátóként is szolgál. Ezzel nőtt a terület idegenforgalmi vonzereje, hatékonyabbá vált a kulturális és a természeti adottságok kiaknázása és a természeti sokszínűség megőrzése. A projekt értéke 48 ezer euró volt. A tó környékén a radieszteziológusok és a természetgyógyászok számos, jótékony földkisugárzású pontot fedeztek fel. Ezek a pontok sok látogatót, beteget és kíváncsiskodót vonzanak. A közelben van a híres Szent Vid-kápolna, amelynek szomszédságában található egy sokak által felkeresett gyógyhatású forrás is.