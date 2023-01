Kiemelt sikerként értékeli az ELTE, hogy hat gyakorló iskolája fejlesztési projektjének megvalósítására kapott támogatást. A szombathelyi és budapesti projektek összértéke 2,82 milliárd forint, ezzel az ELTE a pályázó egyetemek közül a legnagyobb összeget nyerte el. A Bolyai önálló pályázóként 500 millió forint támogatást kapott.

Köszöntőjében dr. Borhy László, az ELTE rektora megjegyezte, az egyetem lényeges pillérei a gyakorlóiskolák, a szombathelyi pedagógusképzés pedig kiemelten fontos az egyetem vezetése számára. A pályázat legfontosabb elemeként a 21. századi technikai feltételeknek való megfelelést nevezte.

A projekt jelentőségéről dr. Scheuer Gyula kancellár beszélt – megemlítve, hogy mennyi munkával jár a pályázatok elkészítése. Mint mondta, ezek jellemzően erősen célhoz kötöttek és szűk területre koncentrálnak. E tekintetben is egyedi a mostani, hiszen széles spektrumú felhasználási lehetőséget tesz lehetővé.

Fotós: Cseh Gábor

Mind a hat pályázat Szombathelyen készült. Pintér Zsolt koordinációs igazgató, projektmenedzser ismertette: az alapvető cél az volt, hogy a vidéki gyakorló iskolákat fejlesszék; a budapesti iskolák konzorciumi partnerként csatlakoztak. A Bolyai pedig mint vidéki gyakorló gimnázium önállóan indult a harmadik projektben. A pályázat alapvető célja, hogy a pedagógusképzéshez támogatást nyújtson a gyakorló iskoláknak, közvetlenül hozzájáruljon a pedagógus-utánpótláshoz, csökkentve ezzel a pedagógushiányt. Az elavult infrastruktúrájú gyakorlóiskolákat fejlesztve vonzóvá tegye a pedagóguspályát – mondta. A 2,8 milliárd forintból 1,8 milliárdból valósul meg infrastrukturális beruházás – szigetelés, vizesblokkok, elektromos hálózat felújítása, világítás-korszerűsítés –, 184 oktatási célú terem újul meg hat iskolában, öt iskolában újul meg a közösségi tér, 900 millió jut eszközfejlesztésre – 135 interaktív táblát szereznek be, 210 laptop, 140 asztali számítógép és 4330 iskolabútor és 222 tanári bútor kerül az iskolákba. Megújulnak a wifi-hálózatok is az iskolákban 250 millió forint értékben, valamint akadálymentesítés is szerepel a projektekben 18 millió forint értékben.

Papp Tibor igazgató a Bolyai-iskolában a tervezett fejlesztéseket részletezte. Mint mondta, az iskola létszáma az elmúlt évtizedekben 600-ról több mint 1000 főre nőtt. A bővülést azonban az infrastruktúra fejlesztése csak részben tudta követni. Az épület a tantermekben és a közösségi terekben a ’70-es évek állapotát tükrözi, miközben az itt folyó szakmai munka az egyik legmagasabb színvonalú a megyében. A Bolyai a szombathelyi pedagógusképzés gyakorlati színtere és továbbképzőközpont is. Arra törekszik, hogy a legmodernebb oktatási módszerek és eszközök segítségével oktasson, neveljen és hogy olyan módszertani kultúrát kapjanak a jövő pedagógusai, ami lehetővé teszi az adott szaktárgyak innovatív és modern oktatását. A felsoroltakhoz nyújt nagy segítséget az 500 milliós költségvetésű pályázat, amelynek támogatási intenzitása 100 százalékos. A pályázat célja elsősorban a tantermek modernizálása és fejlesztése – nyolc tanterem és két informatikaterem teljes körű felújítását tervezik. Az osztálytermekbe és a szaktantermek többségébe digitális táblák kerülnek. Egyebek mellett 85 laptop, 25 asztali számítógép és monitor, 800 tanulói bútor, 30 tanári bútor beszerzése is része a fejlesztésnek. Felújítják a régi tornatermet. Az aulában burkolatcserét és festést terveznek. Megszépül az udvari játszótér. Modernizálják a közösségi terek és tantermek hangosítását. Fejlesztik az iskolarádiót és a wifi hálózatot.

Az eseményen részt vett dr. Hende Csaba parlamenti alelnök, Szombathely és térségének országgyűlési képviselője. A rendezvényen a szombathelyi mellett külön-külön bemutatták az egyetem öt budapesti gyakorló iskoláját érintő fejlesztést is.