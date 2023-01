A Vas Vármegyei Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül döntött arról tavaly nyáron, hogy dr. Pilisi Gábor legyen Vas vármegye rendőrfőkapitánya. Az ezredest az irodájában kérdeztük a terveiről, a vármegye bűnügyi helyzetéről, a burgenlandi rendőrökkel való együttműködésről, a közlekedési morálról.

- Határozott célokkal érkeztem Vas vármegyébe. Egészen pontosan 2022. augusztus elsejétől mint megbízott főkapitány, majd november elsejétől mint a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya vagyok jelen a vármegye életében – mondta dr. Pilisi Gábor.

– Rendőri szempontból egy jól vezetett megyébe jöttem. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több országos rendőri vezető is került már ki a főkapitányságról. Érződik, hogy stabil az állomány, kicsi a fluktuáció. Célom, hogy ezt a jövőben is megőrizzük. Elsődlegesen igyekeztem megismerni az állomány tagjait, a munkatársaimat. A felelősségteljes vezetéshez fontosnak tartom a jó emberi kapcsolatokat, hogy összehangoltan működjön az egyén a szervezettel. Ehhez egy jó csapat kell. Egy főkapitányság megfelelő vezetésében nagyon fontos, hogy mit szeretnénk megvalósítani rövid és hosszú távon egyaránt. Igyekeztem személyesen megismerni a vármegye vezetőit, a helyi társszervek parancsnokait a további hatékony együttműködés érdekében. Kíváncsi voltam, milyen a vármegyei főkapitányság megítélése. Meggyőződésem, hogy a vezetésben nem reformokra, hanem inkább kiigazításokra van szükség. Minden új élethelyzet, társadalmi jelenség a rendőrséget is új feladatok elé állítja. Gondolok itt a koronavírus megjelenésére, a világban történt változásokra. A rendőri munkának is lépést kell tartania az ezen jeleségek körébe tartozó bűncselekmények felderítésében. A technika fejlődésével például a kiberbűnözés megjelenése is összetett felderítési munkát igényel.

- Vas vármegye rendőri szempontból egy nagyon kiegyensúlyozott megyének tekinthető – jelentette ki a rendőrfőkapitány. - Értem ezt a bűnügyi-, a közrend- és közbiztonság helyzetére egyaránt, de a közlekedésre már annyira nem. Az emberek szubjektív közbiztonságérzete megfelelő tükröt ad egy rendőri vezetőnek. A megyében ismertté vált bűncselekmények száma és azok eredményes felderítése jónak mondható. Az eddig szerzett vezetői tapasztalataim alapján legalább olyan fontos mutató – amellett, hogy mennyi bűncselekmény történik – azok struktúrája és szerkezete is.

- A közlekedési helyzetet már másként látom – folytatta a rendőrfőkapitány. - Ez számomra egy jogszabályokkal megfelelően körülhatárolt, külön szakma. A rendőrségnek van egy rendelkezésre álló eszközrendszere, tudása és egyfajta viszonyulása, de ennél bonyolultabb a helyzet. Az, hogy tesszük a dolgunkat, nem jelenti azt, hogy nem lesznek balesetek. Nehezíti a helyzetet, hogy a megyében nincs autópálya. Igaz, az M86-os autóút megépülésével már enyhült a helyzet. A vármegye útjai jó minőségűek, de túlzsúfoltak mind a személy, mind a teher, -és tranzitforgalom tekintetében. A meglehetősen nagy járműforgalommal értelemszerűen nő a balesetek száma is. Hogy mit tudunk tenni? Nagyobb hangsúlyt fektetünk a megelőzésre, az emberek tájékoztatására. A már bekövetkezett balesetek elemzésével, a forgalom figyelésével, közlekedési akciókkal és megfelelő rendőri jelenléttel igyekszünk elérni, hogy csökkenjen a balesetek száma – különös figyelmet fordítva a három fő baleseti okra (a sebességtúllépésre, az elsőbbségi szabályok megsértésére, illetve az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megsértésére) és ha kell erősebb szankciókat is alkalmazunk.

- Az alapfeladataink mellett a jó rendészeti és bűnügyi együttműködés az, amivel éves szinten több száz migránst és embercsempészt tartóztatunk fel a vármegyében – folytatta dr. Pilisi Gábor. - A mélységi migrációs ellenőrzéseket kiemelt feladatnak tekintjük, hisz a határ közelsége miatt a mélységben található közeli városokban, falvakban élő állampolgárok mindennapjait ez a jelenség már befolyásolja. Nagy segítségünkre van a korábbi évek során kialakult jó és hatékony együttműködés a burgenlandi

rendőrséggel. Közös szolgálatokat, súlyponti akciókat szervezünk. Több olyan határon átnyúló bűneset is történt a közelmúltban, amelyek felderítésében a kölcsönös segítségnyújtás és információcsere hozott eredményeket.

Dr. Pilisi Gábor főkapitány hivatásos rendőri pályafutása 1983 áprilisában indult Tolna megyében. A Rendőrtiszti Főiskola, majd a jogi egyetem elvégzése után bűnügyi nyomozóként kezdte, most pedig egy vármegyei rendőrfőkapitányságot vezet.

- Nem mondhatom, hogy mindez gyermekkori álmom volt – mosolyodott el a főkapitány. - Családi indíttatás sem volt, egyszerűen vonzott a nyomozói munka, a bűnügyek. A pályafutásomat Tolna vármegyében nyomozóként kezdtem, majd a ranglétrát végigjárva, a Bonyhádi Rendőrkapitányságon 12 évig vezettem a bűnügyi osztályt. 2012-ig a Nemzeti Nyomozó Irodánál előbb főosztályvezetőként, majd a Dél-dunántúli régió vezetőjeként láttam el a feladatomat. 2012-ben - ismét visszatérve a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság állományába - 2020-ig a Szekszárdi Rendőrkapitányságot vezettem. 2020. május elsejétől a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese voltam. Kiemelten fontos szerepe van az életemben a családomnak, valamint a velük töltött időnek. Legszívesebben a természetben szeretek kikapcsolódni, túrázni. Kinevezésemkor közel 40 év szakmai tapasztalatát hoztam ide Vas vármegyébe és törekszem ezt a lehető legjobb módon kamatoztatni.