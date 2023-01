– A bemelegítés a Wim Hof (holland extrém sportoló) által tanított légzésgyakorlással kezdődött. A 10 perces légzőgyakorlat – erőteljes ki- és belégzés – által hiperventilációt, azaz túllégzést idézünk elő, ettől megváltoznak a testünkben a biokémiai folyamatok. Harminc légzést követően a kifújás után megálltunk fél percre, majd belégzés következett, azt tartottuk meg. Ebből három kört végeztünk, egyre hosszabb megállított szakaszokkal. A bizsergés, szédülés normális reakciók, hiszen a túllégzéssel az oxigén és szén-dioxid aránya megváltozik a vérünkben. A légzőgyakorlat során befelé irányul a figyelmünk. Halljuk a környezet zaját, de nem figyelünk rá. A gyakorlattal olyan hormonváltozást idézünk elő, ami által a mindennapokban a gyulladásokkal, stresszel, fájdalommal szemben ellenállóbbak leszünk. Gyorsabban regenerálódunk, jobban alszunk. A helyszínen a hideg sokkjának kezelésére készítettük fel magunkat a légzéssel. A légzőgyakorlat után cardio tornával növeltük belső hőmérsékletünket és pulzusunkat, hogy hőtartalékkal érkezzünk a hidegbe. A negyedórás-húszperces átmozgatás után nyugodtan, hosszú kilégzésekkel sétáltak be a vízbe a csoporttagok. Tíz °C alatt a lábfejnél azonnal elindul a szurkálás, csipkedés. Ilyenkor a hajszálerek lezárnak, a létfontosságú szerveket tovább fűti a szervezet. A hosszú kilégzés mindig segít, ha még lejjebb szeretnénk ereszkedni a vízben, és újabb testrészeket teszünk ki a hidegnek.

- A vízben kialakul a hideg sokkra adott hormonális és idegrendszeri stresszválasz, és másfél-két perc után megérkezik egy csendes nyugalom. Ekkor kinyílik a világ, kinyitjuk a szemünket, körülnézünk, ellazulunk. A végtelenség, a puszta létezés, a pillanat egyedisége, a légzés ereje, a test és elme csodálatos képessége, amit érzünk. Ezek így csak szavak, ezt minél több embernek meg kellene tapasztalnia, annyira fantasztikus állapot. Csak az adott pillanat a valóság, a mostra figyelnünk. Öt-nyolc perc eltelte után jöttünk ki a vízből. Azonnal visszamelegítettük magunkat mozgással. Az endorfin, a dopamin, az adrenalin hormonok tomboltak és vittek bele a mozgásba ujjongva. Futottunk, guggoltunk, támaszhelyzetekben tornáztunk ismét. Szaunával is lehet visszamelegíteni, de én a belső erőmre jobban szeretek támaszkodni – hallottuk Judittól, aki „egy hideg szeánsztól felpezsdül minden sejtjében, izmában, kristálytiszta tudattal józan, befogadó és kicsattanó lesz minden gondolata és cselekedete”.

Azt mondja, semmilyen más módszerrel vagy kávéval nem érhető el ez az állapot. Mióta gyakorolja a terápiát, kiküszöbölte az izomlázat, javult a bőre állapota, optimálisabb lett a pulzusa, és kevesebb réteg ruhára van szüksége. A merülések utáni tettrekészség és szellemi frissesség pedig nagy szabadságérzetet ad neki.

Juditot arról is kérdeztük, milyen felkészülést ajánl azoknak, akik el akarnak indulni az önfejlesztésnek ezen az útján. – Legelőször a légzést kell gyakorolni, magyarul is elérhető többféle gyakorlat. Az északi országokban megszokott rítus a szaunázás utáni hóban hempergés, jeges fürdés, amit a wellness hotelekben a merülőmedence pótol. Amikor ilyesmit próbálunk ki, mindig a saját reakcióink vezessenek. Segít, de nem feltétel, ha valakivel meg tudjuk osztani a tapasztalatainkat, és hasznos tanácsokkal lát el bennünket menet közben. Wim Hof a Kilimandzsárót rákos, epilepsziás, Crohn és más betegségekkel küzdő hidegkedvelő emberek társaságában mászta meg, mindenki csak rövidnadrágot viselt. Tehát ha bemelegített testtel és fejjel kezdjük az ismerkedést, bármely formában megkóstolhatjuk a hideget, ahogy biztonságosnak látjuk. Akinek dilemmája van, kezdheti a jeges vizes lavórral, vagy velünk, a Jeges Határátkelők csoporttal is kipróbálhatja a saját határait. Nincs jó vagy rossz út, ha mindenki úgy viszi bele magát az hideg új érzésébe, amennyire neki ott akkor éppen megy.

A csoport tagjai közül többeket kérdeztünk. Elek Zsolt erőnléti edző eddig a hideg zuhany gyakorlatot és a Wim Hof-féle tudatos, mély hasi légzést követte. A fokozatos rákészülés után a rohonci volt az első merülése hideg környezetben. Az első két perc sokkhatása után nyugalmat, belső világosságot, tudatos éberséget élt át. A nap további részében belső nyugalom, ugyanakkor energikusság, fókuszáltság jellemezte. Számára sokat adott a csoport jelenléte.

Dr. Orosz Anna háziorvos, jógaoktató nyáron ismerkedett meg a Wim Hof-légzéssel, utána a hidegterápiával. A hideg zuhanyok után október végén csobbant először, és azóta már többször is. Jó élményként raktározta el a rohonci merülést is: a bemelegítő edzéssel hőtartalékot képeztek, könnyebb volt így belemenni a vízbe, mint csak a légzés után, mondta. Elsőként lépkedett bele a vízbe, és 7 perc után jött ki. Orvosként alapvetően egészséges embereknek ajánlja a jeges merülést. Kezeletlen magas vérnyomásúaknak, szív- és érrendszeri betegséggel küzdőknek, szívinfarktus után értelemszerűen nem.

Kovács Norbert is először vett részt jeges merülésen. Új élményként azt említette: a nyílt vízben megérkezett a jelenbe. Nem is volt lehetőség arra, hogy elkalandozzon. Ott kellett lennie fejben: összeszedettnek lenni, figyelni a légzésére és a testére. A teste bírta volna még, de a lábujjai nagyon fáztak, ezért 2-3 perc múlva kijött a tóból. A módszer gyulladáscsökkentő hatását már most érzi: vállsérülése javult. A légzés fellugosítja a testet, a vért. A hidegterápia beindítja a test saját belső védekező mechanizmusait, felturbózza az immunrendszert, öngyógyító hatása egyértelmű – ennek is hangot adott.