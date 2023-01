A civil fórumot minden januárban tető alá hozzák Körmenden, a fő cél a esztendő programjainak átbeszélése. Hadnagyné Vörös Márta igazgató köszöntője után Bebes István polgármester vette át a szót. A városvezető kiemelte, hogy nehéz év után vagyunk, de várhatóan a mostani sem lesz könnyebb. -A 2023-as esztendőre vonatkozóan csak óvatos megfogalmazásokat tehetünk a jelenlegi helyzet ismeretében. A város rezsiköltségei rendkívüli módon megugrottak, idén 370 millió forintos kiadással számolunk a korábbi 50-60 millió forinthoz képest - vázolta a polgármester, hangsúlyozva, hogy a civil szervezetek ennek nem látják kárát, továbbra is számíthatnak a város támogatására. A polgármester szólt a jelenleg zajló beruházásokról és a tervekről, így a felújításra váró mozi épületéről, amelyben egy 97 fős mozi is működhet majd, emellett a civil szervezeteknek biztosítana helyet a jövőben. A kivitelezés még nem kezdődött el, jelenleg forrásokra várnak. A Rába-parton is folynak a munkálatok, az Ökocentrum mellett új sportterületek - strandfoci-, strandkosárlabda- és strandröplabda-pálya - kialakítását is tervezik.

Idén március 23-án lesz húsz éve annak, hogy Szent II. János Pál pápa boldoggá avatta Dr. Batthyány-Strattman Lászlót, a szegények orvosát. Erről mindenképpen megemlékeznek ebben az évben. Május elsején a Szombathelyi Egyházmegyével együttműködve zarándoklatot szerveznek Szombathely és Körmend között, amely a tervek szerint a Batthyány kastély udvarán szabadtéri misével ér véget. Augusztus derekán ismét lesznek Körmendi Napok, és nem marad el október 28-án a város ünnepnapja sem. Kiemelt cél a hercegorvos felesége, Coreth Mária Terézia kultuszának erősítése, hiszen Körmend elkötelezett a hercegné boldoggá avatásának ügyében.

Móricz János halálának 100. évfordulóján konferenciát szerveznek, ennek időpontja május 20., az idén a Regionális Foltvarró Találkozónak is Körmend ad helyet.

A volt cipőgyári épületek helye megújult, oda is terveznek programokat. Nem nagykoncerteket, inkább kisebb közösségi eseményeket.