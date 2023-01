A kulturális évadot minden évben a városi fúvószenekar nyitja új évi koncertjével, amelyet kezdetben a színházteremben tartottak. Ezt azonban hamar kinőtte a közönség, így új helyszínt kellett keresni. A városi sportcsarnokra esett a választás, ami jó döntésnek bizonyult, hiszen többször volt olyan, hogy a közönség létszáma elérte a kétezret.

Az elmúlt két évben közbeszólt a koronavírus-járvány, nem lehetett új évi koncertet tartani, ezért most különösen nagy erőket mozgósított a városi fúvószenekar annak érdekében, hogy minőségi műsorral köszöntse a 2023-as esztendőt, és természetesen a közönséget. Morvay András karnagytól megtudtuk, hogy hónapok óta készülnek a koncertre, amelyen ismert slágerek és filmbetétek, de kimondottan fúvószenekarokra írt darabok, sőt szólók is felcsendülnek majd.

Lesz énekes fellépő a Trilla-díjas Tóth Dániel előadóművész személyében, aki 2011-ben Szombathely hangja is lett. A 25 éves énekes pop és jazz műfajban is járatos, és már nem először vendégszerepel a fúvósok rendezvényén. Az újévi koncerthez Körmend önkormányzata is támogatást nyújt, a hátteret pedig a Körmendi Kulturális Központ munkatársai biztosítják. A hagyományokhoz hűen Bebes István polgármester mond köszöntőt az év első nagyszabású kulturális eseményén.