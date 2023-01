Az európai energiafüggőség és a fenntartható gazdaság témájában írt dolgozatával első helyezést ért el az Európai Bizottság nemzetközi esszépályázatán a rábatöttösi Vass Viktória - írtuk meg korábban portálunkon. A győri Széchenyi István Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakán tanuló fiatal lány írásában amellett érvelt, hogy országok közötti összefogással és a kontinensen rejlő lehetőségek kiaknázásával a zöld jövő álomból valósággá válhat. – Ez a két terület most nagyon aktuális, a nap huszonnégy órájában erről szólnak a hírek – kezdte Vass Viktória. – Úgy tűnt számomra, hogy az emberek kicsit csalódottak és egyedül érzik magukat. A dolgozatom fő motívuma a már említett összefogás, közös cselekvés lett.

Vass Viktória az európai összefogás jelentőségét hangsúlyozta, amelyet három oldalról világított meg: a kereskedelmi együttműködés, az infrastrukturális integráció és a fogyasztók bevonása szemszögéből. kifejtette, a zöldenergiával hajtott Európa nem távoli álom, hanem megvalósítható jelen, amelyben a fiatal vállalkozóknak is nagy szerep jut.

- A pályázat még tavaly nyáron jelent meg, a beadási hatéridő szeptember vége volt – folytatta. – Amikor, szeptember megláttam a kiírást, azonnal belekezdtem a kutatásba. Sok időm nem volt a munkára. A fő forrás az internet volt, de a nyomatott szakirodalmat is átnéztem. Mindenképp szerettem volna valami plusz dolgot csinálni és tapasztalatot szerezni nemzetközi megmérettetéseken, ráadásul a téma is érdekesnek tűnt. Az angol nyelvvel nem volt problémám, ugyanis Szombathelyen kéttannyelvű gimnáziumba jártam.

Viktória a dolgozatát prágai döntőben is prezentálta. A zsűri értékelése és a közönség szavazatai nyomán végül az első éves hallgató diadalmaskodott, amellyel elnyerte az esszéverseny fődíját. Így elnyerte az a lehetőséget is, hogy a tervek szerint novemberben, a spanyolországi Bilbaoban megtartandó háromnapos konferencián is részt vegyen. Sőt, még a zsűri egyik tagja is ő lesz.