Takó Gábor polgármester elöljáróban elmondta: Kemestaródfának nagyon jól jött az M80-as út megépítése, egy év alatt ugyanis elfogyott az összes házhely és megvettek minden üresen álló házat a megközelítőleg 240 lelket számláló faluban. Az önkormányzat ezért gondolta úgy, hogy a tulajdonában lévő, faluközponthoz közeli háromhektáros területet megnyitja, és telkeket méret ki.

-A területet 11 millió forintért átadtuk egy budapesti ingatlanfejlesztő cégnek, amely 19 teljes közműves telket értékesít. Az új utca a Csákányi útról nyílik, zsákutca lesz, az egykori kavicsbányáig húzódik majd. Az út bal oldalán található telkek 800-900, a jobb oldaliak 1200-1300 négyzetméteresek. A kisebbek ára 6 millió, a nagyobbaké 7,5 millió forint. Eddig három házhelyre van jelentkező. Szerencsénk van, mert településünkön a falusi CSOK is igénybe vehető, ez könnyebbséget jelent az építkezőknek - mondta Takó Gábor, aki bízik abban, hogy néhány éven belül benépesülhet a terület. A cél kimondottan az, hogy növekedjen a falu lakossága. Az önkormányzat olyan szerződést kötött a pesti céggel, hogy a területet nem adhatja tovább ingatlanbefektetőnek, mert akkor az is könnyen előfordulhatna, hogy éveken, évtizedeken át nem építkezik ott senki.

Az M80-as út nem csak a könnyebb megközelíthetőség és gyorsabb közlekedés miatt jelent sokat Kemestaródfának, hanem az iparűzési adó miatt is, az útépítés kivitelezője ugyanis mintegy 25 millió forintot fizetett településnek. Ebből, az ingatlanfejlesztőtől kapott 11 millió forintból és a tartalékokból újra lehetett terveket szőni: a képviselő-testület a régi laktanya megvétele mellett döntött. -A 9800 négyzetméteres terület - amelyen hat épület is található - egy budapesti magánszemély tulajdonában volt, állapota nagyon leromlott. Az épületek 1952-ben készültek, amíg laktanyaként funkcionált a teljes objektum, addig 100 katonának biztosított helyet, egészen 1989-ig.

Fotós: Cseh Gábor

Utána magánkézbe került az ingatlan-komplexum, amit korábban bérbe adott a tulajdonos. Öt éven át működött itt szikvízüzem, amiről úgy tudom, hogy jól is ment, az egész országba terítette a cég a szikvizet. Az üzem 1995-ben zárt be, azóta nem nyúlt hozzá senki a területhez, és gyakorlatilag a természet visszavette. Szarvasok, őzek, sakálok is bejártak az időközben meglehetősen bozótossá vált laktanyai részre. Jelenleg folyik a bontás és a rekultiváció - mondta a polgármester, majd azt is hozzátette: amit tudnak, saját erőből megoldanak. A fakivágás, a bozótírtás folyamatban van, a négy nagyobb épület közül az egyiket építési vállalkozó bontja el a tégláért cserébe.

-Szeretnénk pályázni, számításaim szerint 10 millió forint elegendő lenne a további munkálatokhoz. Szerencsénk van, mert csak egy épületen van pala, ami veszélyes hulladéknak minősül, és elhordása jelentős költséget emésztene fel. A gázolaj- és fűtőolajtartályokat el kell távolítani a földből, emellett az évtizedek alatt felhalmozódott fémhulladék elszállíttatására is sort kell keríteni – tájékoztatott polgármester. Nem kapkodnak, az önkormányzat nincs rászorulva arra, hogy gyorsan cselekedjen és elherdálja a területet. A legfontosabb, hogy valaki munkahelyteremtő beruházást hozzon településre. Az önkormányzat egy napelempark létesítését is fontolgatja, ehhez azonban bővíteni, fejleszteni kellene a hálózatot, így egyelőre vállalkozásoknak, kisebb üzemeknek kínálják az egykori laktanyai területet.