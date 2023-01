A magyarok tizede tervez téli külföldi utat, és a síelők kisebbségbe kerültek a hazainál melegebb klímájú úti célokat választókkal szemben; az utazók többsége egy várost tervez felfedezni - ez derült ki a Groupama Biztosító és az OTP Bank megbízásából készült országos reprezentatív kutatásból, írta meg az MTI.

A közlemény szerint a téli utazók harmada a télből a nyárba vágyik, vagyis olyan országot keres fel, ahol ebben az évszakban melegebb van, mint itthon. A síelés csak a harmadik legnépszerűbb időtöltés, a trend fordulását befolyásolhatja, hogy az enyhe időjárás miatt jóval kevesebb hó hullik idén télen az európai sípályák területein, mint korábban – erről a külföldről érkező híradások is rendszeresen tudósítanak.

Az MTI számára eljuttatott fotók tanúskodnak arról, hogy az Alpok lejtőin mennyire kevés a hó: az osztrák Alpokban fekvő Filzmoosban egy hóborítás nélküli lejtőn, csupán egy hócsíkon síelnek a téli sportok szerelmesei, míg a svájci Wildhausban műhórakáson játszanak gyermekek, a felnőttek pedig műhóval borított sípályákon siklanak a téli melegben. A dél-bajorországi Lenggries közelében ugyancsak meleg, napos időben kapták lencsevégre a sízőket. Aki igazi, nagy tél hóra vágyik, annak érdemes Lengyelország felé venni az irányt – bizonyítják a lengyel Tátrában fekvő Zakopane közelében található sípályán készült felvételek. A kutatás szerint csak minden ötödik válaszadó indul azért külföldre, hogy a havas vagy hóágyúzott lejtőkön pihenje ki magát.

A legtöbben, a megkérdezettek csaknem fele autóval, a harmada repülőgéppel utazik, a buszozást 100-ból 25-en, a vonatozást 17-en választják. A célországok listáján Ausztria áll az első helyen 32 százalékkal, Szlovákia a második, Lengyelország és Németország azonos eredménnyel a harmadik. A melegebb éghajlatú régiókban Törökország, Egyiptom, Thaiföld és a Kanári-szigetek a legvonzóbbak télen az utazók számára.

A válaszadók több mint 60 százaléka az elmúlt évek tapasztalatai alapján most fontosabbnak tartja, hogy legyen utasbiztosítása, és nagyjából ugyanennyien figyelnek arra, hogy a csomagban minél magasabb szintű vagy értékű szolgáltatások szerepeljenek.

A válaszokból az is kiderült, hogy a téli utazók többsége (62 százaléka) mindig biztosítással a zsebében vág neki az útnak, de 13 százalék azok aránya, akik ezt soha nem teszik meg, minden negyedik megkérdezett pedig csak kivételes esetben köt biztosítást.

Az egyik népszerű szombathelyi utazási iroda munkatársa megkeresésünkre elmondta, náluk mostanában a körutazások – azok közülük is a busszal elérhető úti cálok - a legkelendőbbek. - Nagyon népszerűek az olaszországi, barcelonai, párizsi utak a vasiak körében – mondta el utazásszervező. A síutakkal kapcsolatban hozzátette: bár irodájuk is foglalkozik ilyenek értékesítésével, a tapasztalatuk az, hogy a vasi síelők – részben talán Ausztria közelsége miatt is – leginkább maguknak szervezik meg a téli kikapcsolódás e formáját.