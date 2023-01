Móricz Péter Körmenden született, ott járt általános- és középiskolába. Utóbbi, a Kölcsey Ferenc Gimnázium meghatározó volt a pályaválasztásában. Már korábban is kedvelte a történelmet, a történelmi regényeket, ezt az elhivatottságot tovább erősítették történelemtanárai: Kovácsné Gueth Ibolya, majd a körmendi gimnáziumban Laczó László.

- Az osztályból hárman is elvégeztük a történelem szakot, tehát valamit elég jól csinált a tanár úr - jegyezte meg Péter, aki iskolai évei alatt elsősorban az Anjou-kor és a várháborúk kora iránt érdeklődött. Az egyetemet Pécsett végezte, szerencséjére itt is kiváló tanárai voltak: Ormos Mária, Katus László, Oborni Teréz, Pálffy Géza, Varga J. János, hogy csak néhány ismertebb kiváló történészt említsünk. A szakdolgozatát helytörténeti témából írta, a dualizmuskori körmendi egyesületek történetéről, ami később könyv formájában is megjelent.

Péter 2003-ban, a diploma megszerzése után éppen polgári szolgálatára készült, amikor megkereste dr. Nagy Zoltán, a körmendi múzeum akkori igazgatója, hogy az intézményben töltse le a 11 hónapos időszakot. A fiatal szakember a polgári szolgálat leteltét követően is maradhatott a múzeumban, mint történész-muzeológus. Megítélése szerint a következő periódus kiemelkedő volt a körmendi múzeum történetében, hiszen dr. Nagy Zoltán mellett Hadnagyné Vörös Márta, a Körmendi Kulturális Központ jelenlegi igazgatója is itt dolgozott, emellett dr. Siklósi Gyula régész, történész, a történettudomány kandidátusa is gyakori vendég volt akkoriban az intézmény falai között. Komoly és eredményes szakmai munka folyt, ami jó alapot jelentett a továbbiakra.

- Közösen készítettük elő a 2005-ben megrendezett, országos hírnévre szert tett Batthyányak évszázadai című kiállítást és konferenciát. Ezekről nyomtatott formában is megjelentettük egy reprezentatív katalógust és egy vaskos tanulmánykötetet. A kiadványok ma is a Batthyány-kutatás alapjait képezik az országban. A 2008-as év fordulatot jelentett a múzeum történetében: a sikeres szakmai közösség felbomlott, egyedül maradtam mint szakalkalmazott, így a megyei múzeumigazgató engem bízott meg a körmendi múzeum irányításával - mondta Móricz Péter, majd azt is hozzátette: - A megyei múzeumi szervezet agóniáját követően a körmendi múzeum sokkal kedvezőbb helyzetbe került azáltal, hogy fenntartója a helyi önkormányzat lett. Megnyíltak a pályázati lehetőségek, amelyeken minden évben sikerrel szerepeltek. Ez azonban nemcsak lehetőséget, hanem rengeteg munkát is jelentett. Eredménye pedig, hogy sokkal több állandó kiállítási tér lett a múzeumban. 2012-ben egy állandó kiállításuk volt három teremben, ma pedig négy állandó kiállításuk látogatható 11 teremben, plusz a Vadászlak a Várkertben.