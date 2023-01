Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő kiemelte, hogy Sárvárra több százmillió forintnyi forrás érkezett útfelújításra. – A Berzsenyi utca után most a város egy fontos jelképe, a Várkerület utca egy szakasza is megújulhat. Ezzel folytatódhat az elmúlt években megkezdett útfelújítási program – húzta alá az országgyűlési képviselő, aki hozzátette: továbbra is azon dolgoznak, hogy minél több út újulhasson meg a városban.

A Várkerület utca Kossuth tér és a Tizenháromváros utca közötti útpályáját hideg remix technológiával újítja fel az önkormányzat, és megmarad a 12 parkolóhely is. A járda egy része térkőburkolatot, a Nádasdy Ferenc utca és a Tizenháromváros utca közötti járdaszakasz pedig új aszfaltburkolatot kap.