Gulyás Gergely hétfőn este tette közzé a közleményt a 10 ezer lakos feletti önkormányzatok kormányzati támogatásáról. E szerint Kőszeg 130 millió 258 ezer 552, Sárvár 119 millió 96 ezer 742, míg Celldömölk 73 millió 208 ezer 82 forint kormányzati támogatást kap. Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is értékelte a döntést.

Emlékeztetett: Magyarország kormánya korábban számos fejlesztés támogatásával segítette Észak-Vas vármegye építését. A tavalyi év új helyzetet teremtett a háború és az elhibázott szankciós politika miatt. A szankciós felár az élet minden területén érezhető, az önkormányzatok is megtapasztalják. A kormány ezért kezdeményezett tárgyalást a polgármesterekkel, és döntött úgy az egyeztetések eredményeként, hogy a szűkülő költségvetési mozgástér ellenére is segítséget ad. A döntés során figyelembe vették a helyi lakosságszámot, az iparűzési adóbevétel mértékét, az intézményeket és a helyi szempontokat. – Bízom abban, hogy Sárvár, Celldömölk és Kőszeg számára is jól jön ez a támogatás. Bízom abban, hogy az idei esztendő elhozza a békét, amely kivezeti a világot, benne hazánkat ebből a helyzetből – fogalmazott.