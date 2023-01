Soha akkora felhatalmazást nem kapott még a további munkára, mint a tavaly áprilisi országgyűlési választásokon, amikor harmadszor is győzedelmeskedett. A bizalmat, ahogy eddig, úgy a jövőben is munkával kívánja meghálálni Ágh Péter, aki korábban nem kisebb célt tűzött maga elé, mint azt, hogy lépésről lépésre jót és maradandót alkothasson Észak-Vas érdekében a kormánnyal és a helyiekkel közösen. A politikus kiemelte: ezért és a Fidesz nevében az időközi voksolásokon elért eredményért is köszönettel tartozik a választópolgároknak. Mint ismert, a sárváriak 82,99 százalékkal Németh Róbertet, a kőszegiek 78 százalékkal Csíki Istvánt támogatták.

2022 kapcsán különösen hálásak lehetünk az észak-vasiaknak, hiszen nem várt nehézségek közepette kellett helytállniuk a háború és az elhibázott szankciós politika miatt. Közös bizodalmunk, hogy az új esztendő elhozza a békét, amely megadja a lehetőséget a további építkezésre – fogalmazott a képviselő, aki kiemelte: érdemes számba venni, a korábbi évek előkészítő munkája, lobbija, kormányzattal való együttműködése révén milyen lépéseket tudtak közösen tenni. Sorolta:

Sárvárra komoly forrásokat folyósítottak csapadékvíz-elvezetésre, parkolóépítésre, utakra, játszótérre. Befejeződött a fürdő hitelének kormányzati átvállalása és jelentős magántulajdonú beruházások is megvalósultak. Az év végén pedig újabb támogatásokról érkezett hír, amelyek ismét útfelújításokra fordíthatók.

Celldömölkön 4,4 kilométer hosszan megújult a várost átszelő út, megszépült a vasútállomás, a tó környéke, szolgálatba állt az esetkocsi. A Belügyminisztérium útfelújításai, a kerékpáros pihenőhely és a szakképző iskolában történt beruházások kapcsán sikeres pályázati beruházásokról számolhattunk be. Örömteli, hogy összefogásunk révén a sajátos nevelésű gyerekek számára is óvoda nyitott.

Kőszegen folytatódott a kormányzati támogatásból az útfelújítási-parkolóépítési program, elkezdődött az új mentőállomás és temető építése, a templomok felújítása. Elkészült a Szombathely-Kőszeg közti vasútkorszerűsítés. Bemutathattuk azt a nagyszabású vízügyi fejlesztést is, amely a Gyöngyöst érinti és bejelenthettük a Béri Balog Ádám és a Bersek Általános Iskolákra érkezett forrásokat.

Vépen megvalósulhatott a két csoportszobás bölcsőde létrehozása és a járdaépítés a Szent Imre utcában. Együttműködésünk révén sikerült kilobbizni azokat a forrásokat is, amelyek a Szombathely és Vép közötti kerékpárútra kellettek. Ezzel egy régi nagy álom vált valóra.

Csepreg tekintetében ki lehet emelni azokat a központi hozzájárulásokat, amelyek akár az intézményekre, akár az utakra akár a működésre, akár a közterületi eszközökre, vagy zártkertek kapcsán érkeztek.

Csepreg és Bük között befejeződött az útfelújítás, Bükön jutott támogatás az alapellátásra, kerékpárút építésre, települési zöldhulladék-feldolgozó rendszerre, rekreációs zöldövezetre. Bükfürdőn kikerült a turisztikai létesítmény területéről a szennyvízátemelő és új elemet jelent az élményközpont, a látogatóközpont, a megújult kemping és a központi konyha.

Répcelak számára is látványos beruházásokat hozott a tavalyi év, hiszen elkészült az új minibölcsőde, megújult a vasútállomás, de a Vidékfejlesztési Program is biztosított lehetőséget útfelújításra. A tűzoltók is magas minőségű járművet szerezhettek be. Pályázati támogatásból 600 millió forintos közlekedési beruházás fog megvalósulni a városban, amely a sportcsarnok mögötti területet, valamint a Bartók Béla és a Vízmű utcákat érinti.

Ágh Péter szólt arról is, a Magyar falu program eredményei már minden községben megmutatkoznak. Ennek révén 2022-ben 91 pályázatra több mint 1,5 milliárd forint érkezett a térségbe. A célterületek sorában – többek között- önkormányzati intézmények, infrastruktúra, iskolák, temetők felújítása, falubuszok, közterületi eszközök beszerzése, játszóterek létrehozása a civil élet támogatása szerepelt. A kormány családtámogatási intézkedései, a Falusi CSOK révén örömteli hírekről számolnak be sokszor a polgármesterek. Mindezek mellett a Vidékfejlesztési Programban 848 millió forint jutott külterületi útfelújításokra. Jelentős beruházás volt Észak-Vas megyét érintően a Schott 28 milliárdos lukácsházi fejlesztése is. Bár már az új esztendő híre, de a tavalyi év következménye, hogy az energiaköltségekre is jelentős források jöttek.

A politikus emlékeztetett: 2022-ben ismét folyósították a 13. havi nyugdíjat, és visszatérítették a személyi jövedelemadót – utóbbi 11430 szülőt érintett Észak-Vasban. – 2022 fejlesztéseire a lehetőséget a korábbi évek nyugodt körülmények között zajló munkája adta. A szomszédunkban dúló küzdelem azonban új helyzetet teremtett. Megtapasztalhattuk a régi igazságot: a béke épít, a háború rombol. 2023 legyen egészségben gazdag, adjon mindannyiuknak boldog pillanatokat és hozza el végre a békét! – zárta gondolatait Ágh Péter, Észak- Vas vármegye országgyűlési képviselője.