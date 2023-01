Karácsony előtt jelent meg a Magyar Közlönyben: az energiaintenzív vállalatok támogatásáról szóló kormányhatározat módosításával a vendéglátóegységek és a szálláshelyek is részesülnek a központi forrásból. Ki hogyan birkózik meg az inflációból és az energiaválságból fakadó kihívásokkal? Ki tud talpon maradni? - fogalmaztuk meg kérdéseinket, amikhez később az is társult: Mi most a siker titka?

Nem csökkent a forgalma a bükfürdői étteremnek és panziónak, ami pár hónap híján 10 éve nyitotta meg kapuit. Cseh vendégekkel együtt egy hétköznap délelőtt 10 óra magasságában léptünk be az impozáns vendéglátóhelyre. Őket nem sokkal később osztrákok követték. Horváth Kornélia tulajdonost, üzletvezetőt kérdeztük: az elmúlt hónapok történései hogyan hatottak mikrovállalkozásukra?

- A Covid-járvány után az ukrán válság miatt kialakult energiaár-emelkedés nálunk is jelentkezett, ám arra azonnal igyekeztünk reagálni. A gázfűtést kiváltottuk hőszivattyús klímaberendezésekkel. Emiatt valahova új klímát kellett venni, nyilván az befektetéssel járt, zsebbe kellett nyúlni, de ezzel tudtuk a költségeinket optimalizálni – mondta el. Hozzátette: a forgalomban nem tapasztalnak csökkenést. Azt látják, hogy vannak, akik nagyon megnézik, és nagyon megszámolják, mire költenek, ez korábban náluk annyira nem volt jellemző. Horváth Kornélia éttermi foglalásaik kapcsán is elégedettnek tűnik: - A decembert is jól zártuk, szerveztünk szilveszteri programot, ahol telt ház, sőt várólista volt – tette hozzá. Tavaly fokozatosan, de összességében 30 százalékos áremelést hajtottak végre – erről is beszélt. A kormány által hozott döntést örömmel fogadták, ahogy a Covid idején is éltek a támogatási lehetőséggel, úgy most is pályáznak majd: minden forint számít. Az ületvezető szerint a jelenlegi folyamatok eredményeként a piac tisztulni fog.

Fotós: © Unger Tamás

- Azt gondolom, azok maradnak talpon, akik tőkeerősek. Nekünk az órási előnyt jelent még, hogy családi vállalkozásként működünk, így a nagy fiúnk, aki 22 éves és ebben a szegmensben tanult, már aktívan részt vesz a munkában. Minden területen bevethető és tulajdonosi szemlélettel figyeli a dolgokat – említette példaként sikerük egyik titkát Horváth Kornélia. De szólt a magasabb színvonalú szolgáltatások felé történő elmozdulásról is. - Az a stratégiai cél, hogy Bükfürdőn minőségi turisztikai fejlesztések valósulhassanak meg, más területen is le fog csapódni. Így a szállodáknak, éttermeknek is minőségi kínálatot kell nyújtaniuk. Aki erre képes, az fog talpon maradni, és az lesz ennek a nyertese - összegzett.

Fotós: © Szendi Péter

Rönökön a helyi csárda üzletvezetőjét, Bohus Gábort szólítottuk meg. - Az augusztus a legerősebb hónap az évben. A szeptembertől decemberig tartó időszak azonban teljesen „kegyelt” forgalmat hozott, nem látunk visszaesést – felelte érdeklődésünkre. - Nyilván mi is emeltünk árat – 10 százalékot –, ennek ellenére inkább tovább nőtt a forgalmunk. Nem tudom, ez minek tudható be, talán annak is, hogy sok hely bezárt – fűzte tovább a gondolatsorát. - Lehet, hogy valamit másképp csinálunk – fogalmazott szerényen. Bohus Gábor szerint ugyanis továbbra is megmaradt az a réteg, amelyik étterembe jár. Igaz, kétségtelenül megfigyelhető az árérzékenység. Majd faggatásunkra sorolta azokat a pluszokat is, amikkel sokakat bevonzzanak: minden hétvégén három új ételt kínálnak, cigányzene szól, de egyébként is több olyan étek – például a sertéspofapörkölt dödöllével – szerepel étlapjukon, amit a környéken senki sem készít. Egyértelműen szeretnének elmozdulni a rántott hús-káposztasaláta kínálattól.

