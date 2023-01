A munkaterület átadására az M80-as gyorsforgalmi út teljes elkészülte után, tavaly január 25-én kerülhetett sor, a műszaki átadás-átvételt pedig november 30-án tartották. Az útszakasz végleges forgalomba helyezése december 9-én történt meg. A projekt előzményeként a bekötő út első – az M80-as autóút szentgotthárdi csomópontjának körforgalmától a Rábafüzesi-patakig elérő - 190 méteres része még az M80-as autóúttal együtt, uniós forrásból épült meg. Ezt teszi teljessé a mostani, hazai forrásból megvalósult fejlesztés. A nettó 555 millió forintos projektben egy tíz méter hosszú, a Rábafüzesi-patak felett átívelő közúti felüljáró, valamint egy 270 méter hosszú 2x1 forgalmi sávos út kialakítása történt meg, amely csatlakozik Szentgotthárd Város Önkormányzata által 2020-ban TOP forrásból létesített ipari úthoz. Az út és a nyílt csapadékvíz elvezetési rendszer kialakításával és a hídépítéssel együtt a beruházás során közműépítés is történt. A bővítésre a közvilágítási hálózat esetében 264 folyóméteren, a vízvezeték hálózatnál 223 folyóméteren, a szennyvíz-hálózatnál 225 folyóméteren került sor a leendő ipari park igényei szerint.

Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere a hivatalos útátadón elmondta, hogy a korszerű bekötő út megvalósításával közvetlen közúti kapcsolat létesült Szentgotthárd, illetve Szentgotthárd Ipari parkja, valamint az M80 autóút szentgotthárdi különszintű csomópontja között, amelynek következtében a település megközelítése 1,2 kilométerrel rövidül. A városvezető azt is hozzátette: a NIF Zrt. kiemelt nemzetgazdasági beruházásként kezelte a hiányzó útszakaszt.

V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője elsőként köszönetét tolmácsolta mindazoknak, akik az bekötő út tervezésében és a kivitelezésben részt vettek.

- A bekötő úttal felkerült az i-re a pont - mondta a képviselő, majd azt is hozzátette: az út három szakaszban épült meg, ehhez tervezésre és az önkormányzat előrelátó gondolkodására volt szükség. - Nekünk az a dolgunk, hogy a Körmend-Szombathely közötti szakasz is megújuljon, akkor az ország legnyugatibb városából el lehet majd jutni autóúton és autópályán a fővárosig. Ezt a szakaszt a szaktárca is kiemelten kezeli, és, ha újra felpörög a gazdaság és beindulnak az állami beruházások, akkor reményeink között az elsők között lesz - zárta szavait a képviselő.