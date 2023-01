Az évtizedek során többször átépítették, bővítették Celldömölk ikonikus épületét, amelyet hosszas mérlegelés után vásárolt meg fejlesztés céljából Kiniczky István és családja 2019-ban. A legidősebb fiú szakácsnak tanult, így az első pillanattól kezdve éttermet álmodtak a helyre, aztán a család tovább szőtte az elképzeléseket: akár százötven fős rendezvények fogadására is felkészültek, ha pedig anyagi forrásaik engedik, az emeleten kiadó szobákat is kialakítanak.

A szakmai hozzáértés fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke, majd úgy fogalmazott: olyan minőségi szolgáltatást nyújtanak ezen a helyen, amelyre méltán büszke lehet a város. A mai időkben, amikor ideglenesen, véglegesen intézmények, helyiségek zárnak be, különösen elismerésre méltó, hogy valaki ilyenkor nyit éttermet – fogalmazott köszöntőjében Fehér László polgármester, majd Farkas Gábor jegyzővel közösen adta át a város ajándékát.

Forrás: Giczi Sándor

Zsírban sütünk és nem használunk vegetát – foglalta össze hitvallásukat Kiniczky Kálmán. A fiatal szakács a hagyományos ízek kedvelője, hozzájuk bárki betérhet egy igazi rántott csirkecombra. Aki kíváncsi rá, azt is megnézheti, hogyan készül – a konyhát és a kiszolgálóhelyiséget hatalmas üvegfal választja el egymástól.

Forrás: Giczi Sándor

A város vasutas, bányász múltjára utalnak a rozsdás kiegészítő, a fémes színek használata, és az ipari stílust erősíti majd a fekete vas lépcső is, amely a tetőtőtérbe vezet majd – a jól kigondolt design mögött azonban jól átgondolt praktikum is rejlik: a székek egy mozdulattal letörölhetőek. Ide nem kell kiöltözni néhány jó falatért. Ide akár a szemközti vasútállomásról is beugorhatunk.