Az átadón megjelent vendégeket Bugán József, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója köszöntötte. Beszédében az ökoturizmus helyi vonatkozásairól, annak előnyeiről beszélt. Hozzátette, a turizmus nem egzisztenciális fogalom, hanem életforma. - Bízom benne, hogy a jövőben központunk nem csupán a vadászatok, konferenciák, családi rendezvények kedvelt helyszíne lesz, hanem a telekhatárban húzódó Kéktúra-útvonalon haladó turisták menedéke is – fogalmazta meg.

V. Németh Zsolt, a kiemelt nemzeti értékekért felelős miniszteri biztos, Káld térségének országgyűlési képviselője ünnepi beszédében egy amerikai költőnőt idézve arról beszélt, hogy az erdő maga az otthon, melyben benne vannak a kezdetek. A Farkaserdő esetében a nevének mesés volta, az erdő, az idősebbek emlékeiben élő és ma is meglévő értékei és a hős vadászpilóta emléke. - Ügyelnünk kell azonban arra, hogy ne csak megőrizzük azt, amit lehet, az értékeinket, de bővítsük is azokat. Jól látható, hogy a Szombathelyi Erdészeti Zrt. gyarapítja ezt a vagyont anyagiakban és szellemiekben is – fogalmazta meg.

- Üzenetértékű, hogy 2023-ban az állami erdőgazdasági cégcsoport első hivatalos, nyilvános eseménye egy turistaház átadása. Az állami erdők a magyar társadalmat szolgálják természeti értékükkel, az általuk fenntartott biodiverzitással, a belőlük származó és folyamatosan megújított faanyaggal, valamint a rekreációs lehetőségeikkel. A magyar erdők mindezen szolgáltatásaira egyformán szüksége van a magyar társadalomnak, nem lehet egyiket sem önkényesen előtérbe helyezni - mondta el Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára.

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. Káld-Hidegkúti Ökoturisztikai Központjának turistaházát Balasi István, a Gércei Plébánia plébánosa áldotta meg.

A nemzeti színű szalagot Zambó Péter államtitkár; V. Németh Zsolt, miniszteri biztos, országgyűlési képviselő; Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke; Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja és dr. Pilisi Gábor, Vas vármegye rendőr-főkapitánya vágták át a turistaház előtt.