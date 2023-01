– A város épülésének élményét legtöményebben akkor éreztem, amikor több mint negyven méterrel a földfelszín felett a Jézus Szíve templom óratornyának alsó cserepeinél Ágh Péter országgyűlési képviselőnkkel és Fekete Szabolcs segédpüspökkel kiléptünk az építők liftjéből. Körbejártuk a toronysisakot, és amerre néztünk, mindenhol építkezések nyomait és helyszíneit láttuk egészen a városhatárig. Láttuk a vasútállomás megújult szürke tetejét, mely mögött az autóbuszokról a vasútra közvetlen átszállást biztosító intermodális peron és a GYSEV Szombathelyig megújult vasúti vágánya húzódik. Kőhajításnyira onnan kapacitásbővítő beruházás valósul meg a Wienerberger téglagyár kőszegi üzemében. Amögött már nem csúfoskodnak a kőszegi hulladéklerakó szeméthegyei, jótékonyan takarja őket a Gyöngyös mederszelvényének helyreállítása során kitermelt föld. Kissé északra a Városüzemeltető Kft. telephelyén felújított szolgáltató épületet láttuk, mellette két újonnan kialakított, közművesített önkormányzati telek várja, hogy egy-egy vállalkozás telephelyévé válhasson. Szemünk elé ötlött a MÁV Nevelőotthon épülete, ahol a város legnagyobb beruházásaként az iASK egyetemi kampusza épül. Szomszédjában a kőszegi távhőszolgáltató felújított hőközpontját és a Gyöngyös Sziget Lakópark új társasházait láttuk. A Csónakázótónál épült új játszótéren talán gyerekek játszottak. A város belseje felé haladva felállványozott egyházi épületeket fedezhettünk fel: a Szegényház után megpillantottuk a megújult Zsinagógát, majd az Árpád-házi iskola új aulájának építkezését. A Jurisics téren a felújított plébániával szemben két belvárosi templomunknál is zajlott a munka. Nyugatra, a hegy felé fordulva a Kálvárián, a Szent Imre Missziós-háznál és az évszázados kőszegi temető kápolnájánál is építkezés jeleit láthattuk. Az SOS Gyermekfalu alatt új és épülő társasházak emelkedtek, az Egészségháznál kivehető volt az épülő mentőállomás telke, a lakótelepen túl az új temető ravatalozója. A felsorolt helyszíneket a 2022-ben zárult út- és parkolófelújítási programban állami támogatással felújított utak szürke szalagjai kötötték össze. Építkezési „toronyélményünk” mellett meg kell említsem a 40 éves Kőszegi Várszínház jubileumi évadának páratlanul gazdag programját, a pandémia után berobbanó közösségi, egyesületi életet, az először átadott kőszegi diákjelvényeket, a Királyi Városnap kitüntetettjeit és az év során megvalósult könyvbemutatók élményét. A Kőszegi Értéktár három új kötete mellett elkészült a Szőlőjövés című kötet, és megjelent dr. Bariska István Történetek könyve és Németh János Kőszeg tollal és ecsettel című várostörténeti kötete is. Büszkén mondhatjuk, hogy Kőszegen ez az év az anyagi és szellemi gyarapodás éve volt. Köszönöm minden partnerünk együttműködését, 2023-ban is építsük együtt Kőszeget!