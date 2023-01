A Burgenland tartományban működő hét oltóponton az elmúlt szombaton adták be az utolsó koronavírus elleni oltást. A kereslet visszaesett, a vakcinát a jövőben a háziorvosoknál lehet felvenni. A Nagymartonban (Mattersburg) működő oltóponton tapasztaltak is azt támasztották alá, hogy a koronavírus elleni vakcina beadásához a központok helyett az emberek inkább a háziorvosokat keresik fel. Az ausztriai közszolgálati média beszámolója szerint az utolsó napon sem volt kapkodás. Csupán néhányan voltak, akik kérték a negyedik védőoltást.

A tartományban tavaly augusztusban hét oltópontot állítottak fel. Az eltelt időszakban 9500 burgenlandit oltottak be. Az érdeklődés azonban az utóbbi időben csökkent. A védőoltást ezentúl a 45 háziorvostól lehet kérni. Időpontfoglalás pedig a korábban már megszokott egyészségügyi internetes felületen keresztül lehetséges.

- A tartományban az idei télre magas lett az oltottág aránya - közölte Dorothee von Laer virológus. Meglátása szerint idén ősszel - a várhatóan megjelentő új koronavírus-variáns miatt - újabb oltásra lesz szükség. Ezt akár az influenza elleni vakcinával együtt be is lehetne adni. Egy ilyen fertőző betegség esetén azonban nehéz megmondai, mi várható a jövőben. Az azonban bizonyos, a világjárvány véget ért.

A további intézkedésekkel kapcsolatban a szakember elmondta: a maszkviselés Ausztriában is kulturális kérdés. Ázsiában az emberek például a koronavírustól függetlenül sokan viselnek maszkot az utcákon, az zárt helyeken, illetve mindenhol, ahol nagyobb számú ember gyűlik össze. A legjobb az lenne, ha Ausztriában sem néznének furcsán arra, aki önszántából felveszi a maszkot. Az egészségügyi intézményekben, idősek otthonában most is célszerű maszkban megjelenni.

Ausztriát egészét nézve egyébként a lakosság 74 százaléka, azaz 6,7 millió ember kapott legalább egy dózist az oltóanyagból. A 75 évesnél idősebbek körében ez szám még magasabb: 80 százalék. 5,1 millió ember, vagyis a lakosság 56,2 százaléka kapta meg a három oltásból álló alapimmunizálást. Nyugati szomszédunknál január elején adták be a húszmilliomodik oltást, az legelsőt pedig 2020. december 27-én.

Korábban Johannes Rauch egészségügyi miniszter (Zöldek) azt nyilatkozta, hogy jogi értelemben még az idei évben megszűnhet a koronavírus miatti járványhelyzet, a kormány visszavonhatja rendeleteit. A politikus arra számít, hamarosan a helyi járványügyi korlátozások is megszűnnek, és az ország a pandémia előtti működésre állhat vissza.