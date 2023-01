Összemérik tudásukat a böllér csapatok, és versenyre kelnek a legfinomabb disznótorosért, amelyet szakavatott zsűri értékel. A versenyzők jókedvét hagyományos mulatós dallamok fokozzák. Amíg a felnőttek a legjobb disznótoros finomságokat kóstolják, a gyerekek szórakoztatásáról is gondoskodnak, lesz rajzverseny is. A megye egyik legizgalmasabb kulináris programja hűen ötvözi a hagyományokat és a modern minőséget.

A disznóvágás hajnali hatkor lesz, és nyolc órától már zenével várják a látogatókat. Délelőtt fellép a Bomba Bulizenekar, az Andrásfai népdalkör, az Alsóújlaki Csillámpónik gyermekcsoportja, a Gyöngyöshermáni Nótakör, az Animato Jánosháza, a Brassói Csillagok. A hivatalos megnyitót délben tartják, utána kihirdetik az országos pálinkaverseny eredményeit, és műsort ad a Kármentő zenekar. 13.30-kor rönkhúzás vagyis bolondesküvő kezdődik a Balogh Ádám utcán, a színpadon pedig a szarvaskendi Zöld Küllő Egyesületet látjuk. 14.30-tól Éder Gabee lép fel, majd

Janov Laci (Ex Dinamit). 16 órakor kihirdetik az eredményeket és tombolasorsolás lesz.

A rendezvényre összesen 29 csapat nevezett, köztük külhoniak is: Hunyad, Hargita, Fehér, Bákó megyéből, Muravidékről, Szlavóniából, Felvidékről is. Exkluzív vendégnek busók is jönnek. A Böllérfesztivál fővédnöke Nagy István agrárminiszter, védnöke V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő. Rendezői: az Agrárminisztérium, a Millenium Polgári Egyesület, Vas vármegye önkormányzata, Győrvár.