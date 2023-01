Az elmúlt időszakban Szombathelyen több gyalogátkelőhely is sokkal biztonságosabb lett azáltal, hogy érzékelőkkel ellátott villogó LED-eket telepítettek hozzájuk, amik egy gyalogos érkezésekor erős villogó fénnyel hívják fel az érkező autósok figyelmét a veszélyre. A legtöbb ilyen eszköz nagyon is jól működik a városban, de a Hunyadi úton lévő okoszebra azonban más típusú mint a többi és nem is igazán látja el a feladatát, ugyanis szinte egyfolytában villog, akkor is, amikor gyalogos a közelében sincs.

Ezzel az a probléma, hogy egy idő után az autósok nem veszik komolyan a jelzést, és így gyakorlatilag elveszik az "okos" funkció, miközben ezek az eszközök - ha jól működnek -, ténylegesen növelik a biztonságot.

Reméljük, hogy az "elbutult" zebrát hamarosan megjavítják, és ismét rendesen fog működni.