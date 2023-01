A szentmise szabályait megtartottuk, de a keretein lazítottunk – mondta Mikulyák László plébános, aki úgy tapasztalja: a szülők sokszor inkább el se mennek misére a gyermekükkel, mert tartanak tőle, egyrészt a kicsi nem bírja fegyelmezetten végig ülni a szentmisét, másrészt mocorgásukkal, esetleg sírásukkal zavarná a többi résztvevőt. Ezúttal a hideg padok miatt sem kellett aggódniuk a szülőknek: a kolostorépület padlójára pokrócokat, plédeket terítettek, a gyerekek pedig örömmel vették birtokba a rendhagyó játszóteret. Mikulyák László hozzátette: ha jobb idő lesz, talán átmennek a templomba is.

A fő terv azonban az, hogy minden szombat délután 15 órakor várja a kisgyermekes családokat szentmisére, ami egyúttal jó alkalom a találkozásra, tapasztalatcserére, az örömök és az aggodalmak megosztására is. Celldömölkön eddig ilyenre még nem volt példa, de az országban több helyütt már beváltotta a hozzáfűzött reményeket a kezdeményezés. – Ők is a keresztény közösségünk részei, szeretnénk, ha ezt már kiskorban megtanulnák – hangsúlyozta. Ha igény mutatkozik rá, a jövőben baba-mama klubot is kialakítanak a plébánián. A következő Csicsergő szentmise február 4-én lesz.