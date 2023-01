A Mérlegmúzeum bejárásával kezdődött és itt is folytatódott a 100xszép Vas megye című könyv bemutatója szerdán. A Szülőföld Könyvkiadó gondozásában megjelent könyvben Vas megye száz ikonikus helyszíne, tája, műemléke jelenik meg. Minden kép mellett egykori, vagy most is itt élő vasiak vallanak arról, mit jelent számukra a hely. Döröskével kapcsolatban Ipkovich György, Szombathely korábbi polgármesterének sorai olvashatóak. A kötet méltatta Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, Dománé Tóth Erika, a település polgármestere és Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatója.