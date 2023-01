- Az energiaválságra és a háború kapcsán kialakult helyzetre tekintettel idén elmarad a megyebál, ami korábban teret adott a díjátadóknak. Így az év harmadik hetében szervezünk egy szerény, de ünnepélyes alkalmat a Megyeházán, amelyen minden jelölt jelen lesz. Ott adjuk át az Év Vasi Embere 2022 díjat és a közönségdíjat is – nyilatkozta Balázsy Péter, Vas vármegye főjegyzője, a Vas Megyéért Egyesület elnöke. Hozzátette: az idén 25. jubileumát ünneplő Év Vasi Embere választás ötletgazdája 25 évvel ezelőtt Prof. dr. István Lajos volt, aki tavaly lett volna 100 éves. Emellett a Vas Megyéért Egyesület is negyed évszázada létezik. A hármas évforduló kapcsán megjelenik idén egy, az elmúlt 25 esztendő Év Vasi Embereit bemutató kiadvány és rendezvényeket, konferenciákat is tartanak ez alkalomból, valamint idén először hívják össze az Év Embere Klubot is – tudtuk meg a főjegyzőtől.

Az Év Vasi Embere 2022 díjra első körben a Vas Vármegyei Közgyűlés és a Vas Megyéért Egyesület által felkért kuratórium kiválasztott 10 jelöltet, akik közül második körben titkos szavazással döntöttek a megválasztott személyről. A jelölőbizottság két szempont szerint állít évről-évre jelölteket: vagy az adott évben nyújtott kimagasló teljesítmény, vagy pedig egy kiemelkedő életút elismeréseként.

A tíz jelölt közül Vas megye Facebook-oldalán, a jelölteket bemutató videók lájkolásával lehetett a közönségdíjasra szavazni egészen pénteken éjfélig. Az idei jelöltek között ott volt dr. de Jonge Tamás, Ferkovics József, dr. Györke Eszter, Halász Bence, Kelemen Zoltán, Kiss Norbert, Kiss Zoltán Imre, Perl Zoltán, Szekér Tamás József és dr. Zágorhidi Czigány Balázs.

A közönségdíjat 2022-ben dr. Györke Eszter nyerte el.

Dr. Györke Eszter a Pécsi Tudományegyetemen diplomázott, 2009-ben kezdte rezidensi éveit Szombathelyen, a Markusovszky-kórházban, 2021-től adjunktus. Előbb csecsemő- és gyermekgyógyász szakképesítést, majd gyermek hemato-onkológiai szakvizsgát tett. 2014-től az Alpokalja a Daganatos Gyermekekért Alapítvány vezetője. Elnöksége alatt megújult a gyermekhematológiai részleg és ambulancia, műszerparkot fejlesztettek, továbbképzéseket szerveznek, betegeik családjainak szociális támogatását is biztosítják. Minden nyáron megrendezik a meseterápiával egybefont élménytáborukat, a Csodaszarvas tábort. 2015-ben a Markusovszky-pályázatra beadott pályaműve I. díjat kapott, 2018-ban a Magyar Onkológia szaklapban jelent meg cikke, amely egy agydaganattal kezelt betegük táplálásterápiáját foglalta össze. 2022-ben az „Egy csepp remény tengernyi infúzióban – egy leukémiás tini naplója” című segítő könyv szerkesztője volt. Fontosnak érzi nemzeti hagyományaink megőrzését, 2014 óta a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes művészeti vezetője. Szólótáncosként 2018-ban Vincze Ferenc-díjban, majd 2019-ben Fülöp Ferenc-díjban részesült. A Dozmati Értéktár Bizottság tagjaként igyekszik segíteni kulturális örökségünk megőrzését.