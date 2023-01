Hét országból 147 fotográfus 1617 alkotását küldte be a XXII. Nemzet-közti Magyar Fotószalonra öt kategóriában a Magyar Fotóművészek Világszövetsége (MFVSZ) felhívására. A független zsűri által elfogadott fotókból állították össze a dunántúli kollekciót is, amit az Agora-Sportház galériáján mutatnak be. A tárlatot az MFVSZ elnöke, Patrus Sándor ajánlotta a keddi megnyitón a megjelentek figyelmébe. – Ezek a művészeti alkotások többek egy jó fotónál. Azért, mert gondolatokat közvetítenek: az is gondol valamit, aki azt elkészítette, és abban is gondolatokat ébresztenek, aki azt megnézi – emelte ki Patrus Sándor.

– Mindig tiltakozom, amikor azt mondják, hogy a fotográfia a pillanat művészete. A fotográfiának ez a része nem a pillanat művészete – tette hozzá a szövetség elnöke, s beszélt arról a hosszas előkészítő munkáról is, ami egy-egy kép megszületésével együtt jár. Megtudtuk még: 2002-ben alakult az MFVSZ, jelenleg 186 tagot számlál. A Szombathelyen bemutatott 45 fotóból álló kiállításban a szövetség 16 dunántúli fotóművészének képe is megtekinthető. A tárlat ajánlójában az is olvasható: „A jól komponált, igényes technikával készült fotók hűen mutatják be a pannon táj természeti szépségeit, nemzeti kultúránk gazdagságát, az emberközpontú fotográfia szépségét, humánumát. Ha mondhatjuk, hogy a fotózás korunk népművészete, akkor az itt látható képek a kortárs magyar fotóművészetet képviselik.” A dunántúli kollekció február végéig megtekinthető a sportházban.