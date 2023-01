Több éve jelen van az EFI négy fővel működő irodája a vármegyeszékhelyen az egészségmegőrzés és a prevenció területén. Martinek Eszter, az EFI munkatársa a keddi civil sajtóreggelin ismertette térítésmentes lakossági programjaikat, egyéni és csoportos szolgáltatásaikat. Mint mondta, különböző korcsoportoknak kínálnak mozgásfajtákat, többalkalmas tanfolyamokra lehet jelentkezni, mint az alakformáló, a talaj-, a gerinc- vagy a kismamatorna, a jóga és a babamasszázs. Pénteken a hengerezési technika helyes alkalmazását tanítják.

Várhatóan az idén is népszerűek lesznek a szülői szerepre felkészítő foglalkozásaik és a gyermekkor elsősegélye tanfolyamuk is. Minél szélesebb kört, több célcsoportot – a kisgyermekes családokat, az aktív lakosságot és a 65 év felettieket is – tervezik bevonni mozgásos, illetve lelki segítő-támogató programjaikba, csoporttréningekre vagy éppen egyéni konzultációkra. Programkínálatuk megtalálható weboldalukon, a Facebookon, és youtube-csatornával is rendelkeznek már, amelyre egyre több videót töltenek fel az egészségmegőrzés témában.

Programjaik térítésmentesek, de regisztrációhoz kötöttek Szombathely és járása lakossága számára. Facebook-csoportjukon belül lelki egészségvédelmi aloldallal is készülnek az idén, hívta fel a figyelmet Martinek Eszter. Beszélt arról is: szeretnék, ha több férfi keresné fel irodájukat. Év végén sikeresen hozták tető alá a férfi egészségnaphoz kapcsolódó szűrőprogramjukat a Vásárcsarnokkal és a Szombathelyiek Egészségéért Egyesülettel együttműködve. Az idén nőnap környékén hasonló ingyenes szűrést terveznek a nőknek – érdemes lesz figyelni honlapjukat és közösségi oldalukat.