Az Oktatási Mérföldkövek az Oktatási Hivatal elektronikus szolgáltatása, melynek segítségével amellett, hogy könnyen elérhetők az oktatási életúttal kapcsolatos rendelkezésre álló adatok, a felhasználó igazolást kérhet az oktatási azonosítójáról és a diákigazolványairól is. A szolgáltatásban kizárólag ügyfélkapus bejelentkezést követően van lehetőségünk a rendelkezésre álló adatokat lekérni, valamint ezekről igazolásokat kérni. A felületen megjelennek a nyilvántartásban rögzített személyazonosító adataink és az oktatási azonosító számunk. Információhoz juthatunk az oktatási életút adatairól: megjelenik, hogy mettől meddig és melyik oktatási intézményben folytattunk tanulmányokat; megtudhatók az érettségi bizonyítvány, a nyelvvizsga-bizonyítvány és a felsőfokú oklevél adatai; az alkalmazotti jogviszony a köznevelésben, illetve a felsőoktatásban, a részünkre kibocsátott diákigazolványok adatai, valamint a szaktanácsadói, szakértői és vizsgaelnöki névjegyzéken rögzített adatok. Amennyiben az oktatási nyilvántartásban az életútadataink nem szerepelnek, hiányosak vagy éppen helytelenek, lehetőségünk van hibajelzések küldésére is. Rendelkezésre áll például a jogutód nélkül megszűnt köznevelési intézményekkel kapcsolatos adatjavítás kérésére szolgáló nyilatkozat – egyebek mellett ez is szerepel az Oktatási Hivatal tájékoztatójában. A szolgáltatás elérhető a merfoldkovek.oh.gov.hu oldalon.