2018-ban a szombathelyi központ létesült harmadikként az országban. 2022 év vége óta országosan 11 központ és négy áldozatsegítő pont segít enyhíteni a bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatainak sérelmeit. 2025-ig pedig minden vármegyeszékhelyen feláll majd egy központ, vetíti előre a koordinátor, és megemlíti: Varga Judit igazságügyi miniszter elkötelezett az áldozatsegítés mellett. Folyamatosan történtek fejlesztések a területen.

– Összekapcsolódott az ÁSK-k által használt szakrendszer és a rendőrség Robotzsaru ügyviteli rendszere. Szorosabbá vált a kapcsolatunk a rendőrséggel és a kormányhivatallal, rugalmasabb az ügyintézés. 2020–21-ben videopodcast-sorozatot készítettünk a központokban előforduló esetek alapján például a kapcsolati erőszak, az iskolai zaklatás, az unokázós csalás, külföldi munkavállalás témájában. 2022-ben nagyvállalatok – az MVM, a MÁV-Volán, a Magyar Posta és a Szerencsejáték Zrt. – is beléptek együttműködőként az áldozatsegítő rendszerrel kapcsolatos ismeretterjesztésbe. Kámán-Németh Martina esetekről is beszámol: – A 2020-es és 2021-es év a pandémiában telt, és beszűkítette az embereket a saját életterükbe. Súlyozottabbá vált a kapcsolati erőszak megjelenése, és előtérbe kerültek az online térben történt bűncselekmények, például a banki csalások. Az egyik ügyfelünket, egy nyugdíjas embert három hét alatt három csalási formába vitték bele profi módszerekkel. Bárki áldozattá válhat: ilyenkor be kell menni a bankba, jegyzőkönyvet felvetetni, jogi segítséget kérni.

A központunk is ad jogi tanácsadást, akinek pedig képviseletre van szüksége, annak ingyenes jogi segítséget. Ha valaki zaklatás miatt tesz feljelentést – rendszeresen pénzt, élelmet, cigarettát, anyagi javakat követel tőle valaki –, akkor is tudunk segíteni. A hozzátartozók közötti erőszak esete volt, amikor a vele együtt élő nagyszülőt verbálisan és érzelmileg is folyamatosan bántalmazta az unokája. Fizikailag is bántotta: megtaszította, megszorította a karját, a testi fölényét alkalmazta, megzsarolta. A nagyszülő figyelmét arra irányítottuk, hogy ha teljesíti az unoka kívánalmait, azzal nem sarkallja önálló életre. Kevés szó esik arról, hogy homoszexuális párkapcsolatokban is jelen vannak a bántalmazás formái – ilyen eset is a látókörünkbe került. Kámán-Németh Martina hangsúlyozza: mindig az áldozat érdekeit képviselik. A helyzethez illő teljes körű tájékoztatást, érzelmi segítségnyújtást, szükség esetén pszichológus támogatását, jogi tanácsot, az ügyintézésben gyakorlati segítséget, a társszervezetekkel való kapcsolatfelvételt biztosítanak.